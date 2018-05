«El canal 'on-line' ens ha permès ser una empresa més reconeguda»

Eureka Kids és una empresa dedicada a joguines creatives amb un model de negoci que combina botigues pròpies, franquícies, venda «online» i distribució majorista. Al capdavant hi ha Erik Mayol i Marta Roget, qui va rebre el premi eWoman 2018 de Negoci On-line.



Com va sorgir la idea de crear Eureka Kids?

La idea va sorgir fa 15 anys, quan vam veure que hi havia un buit en el mercat a nivell de joguina educativa, i ens vam llançar amb la primera botiga, creant un concepte en el qual el client, no només tingués una oferta de joguina diferenciada pel seu valor educatiu i de qualitat, sinó que se sentís a gust en un espai lúdic.

En quin moment vau decidir apostar per la venda «online»?

En el mateix moment de crear l'empresa, ja que ho vam fer conjuntament, pensant amb prospecció de cara al futur i com un nou canal de venda.

Què us ha aportat al negoci aquest canal de venda?

Ens ha permès ser una empresa més reconeguda i amb més visibilitat, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. Quant a producte, ens ha ajudat a tenir més profunditat d'assortiment ampliant l'oferta que podem tenir en botigues físiques.

Quina és la clau del vostre èxit?

Concepte, producte, qualitat i servei són les claus del nostre èxit.

Com valoraria la seva experiència com a dona empresària?

En el meu cas, molt positiva, ja que en aquest sector cada vegada hi ha més dones i potser no hi ha tantes diferències a nivell professional com poden haver-n'hi en altres sectors.

Què suposa per vostè rebre aquest premi?

Suposa un gran reconeixement a l'esforç, a les hores de dedicació i a la constància de tot l'equip que forma part de la nostra empresa.