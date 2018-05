«Comptar amb un equip equilibrat entre homes i dones enriqueix el grup»

Jordi Mias fa deu anys que dirigeix l'Hotel Carlemany de Girona. Un establiment on prima la igualtat laboral i on la dona està present en tots els departaments de l'empresa.



Quina és la presència de les dones a l'Hotel Carlemany?

Un 60% de la plantilla de l'Hotel Carlemany són dones, repartides en totes les àrees de l'empresa. A nivell organitzatiu, el 45% dels caps de departament i el 75% dels subencarregats són dones. En el nostre sector totes les feines són tasques que poden desenvolupar tant els homes com les dones. Històricament hi ha alguns departaments on la presència de la dona ha estat més dominant com és el cas de l'àrea de regidoria de pisos. Aquí encara hi ha moltes dones, però, tot està canviant a poc a poc. En països molt desenvolupats com Estats Units el personal masculí cada cop és més present al departament de regidoria de pisos, per exemple.

I hi ha moltes dones liderant hotels?

Sí, cada vegada més dones estan al capdavant d'un hotel. Històricament, a l'Hotel Carlemany ha tingut tant directors com directores. I torno a posar l'exemple americà, allà els currículums no tenen fotografies, ni s'ha d'especificar el gènere. Justament perquè se t'ha de valorar per les aptituds, no per si ets un home o una dona.

De quina forma contribueix l'Hotel Carlemany a promoure la igualtat laboral?

Primer de tot, no fent cap mena de discriminació de gènere per cobrir una vacant o per promocionar un treballador. No busquem un home o una dona per a un específic càrrec, sinó que busquem la persona adient per a aquella feina. Per altra banda, aquí des del primer moment s'ha primat facilitar la conciliació laboral i familiar i les reduccions horàries als treballadors. La idiosincràcia de la feina permet una flexibilitat horària en la majoria dels departaments que permet autogestionar-se un mateix el seu temps segons la feina.

És important que un equip estigui format de manera mixta per homes i dones com és el cas de l'Hotel Carlemany?

El sistema mixt jo crec que és el millor per aconseguir un equilibri a l'equip. Nosaltres treballem en un entorn on les dinàmiques d'equip són molt diferents. Aquesta diversitat aporta punts de vista molt atractius i ens enriqueix molt com a grup. Comptar amb un equip equilibrat entre homes i dones enriqueix el grup.