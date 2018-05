Amb més de 50 anys d'història, el Grup Cañigueral és un holding d'origen i caràcter familiar especialista en carns i elaborats càrnics. Al capdavant hi ha una dona, l'Elisabet Cañigueral, qui va rebre el premi eWoman Girona 2018 de Trajectòria Professional by Caixabank.



Tenia clar des del principi que volia dedicar-se al negoci familiar?

Sí, des de sempre. A casa treball i família era un tot. Vaig créixer veient l'exemple de l'esforç, la dedicació i la passió per la feina. Em vaig anar formant amb la intenció d'aportar coneixement professional dins l'empresa familiar.

I com va anar ascendint fins a arribar a ser Consellera Delegada del Grup Cañigueral?

Suposo que acumulant formació i experiència professional. Les dues coses són complementàries i t'aporten una visió global del teu sector i de la teva empresa. Però per a un líder d'empresa, i per a una empresa líder, no són condicions suficients; es necessita també un compromís amb el teu treball en general i, sobretot, amb les persones que treballen amb tu. Un comportament ètic en tots els aspectes.

Creu que per ser dona ha tingut més dificultats en aquest procés de creixement professional?

Tots, homes i dones, podem tenir dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, però és veritat que la condició de mares a vegades ens resulta particularment exigent a les dones, i cal multiplicar-se i treure temps d'on no n'hi ha per estar a tot arreu.

En quin moment es troba l'empresa?

Costa Brava Foods i el Grup Cañigueral es troben en un moment de màxim creixement dins el seu mig segle d'història. Gràcies al coneixement i eficiència de les persones que treballen amb nosaltres hem aconseguit tenir presència a 50 països. Hem arribat a construir la nostra pròpia cadena alimentària, assolir tota la gamma de productes i solucions per al consumidor i penetrar en tots els canals, tant industrial, com food service o retail.