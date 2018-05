«Una dona sempre fa molta falta en un equip d'homes»

La coordinadora mèdica Josie Simó va endinsar-se en el món de l'estètica a través del seu difunt marit, el doctor Montserrat. Després de passar per diferents centres, aquest any ha creat la seva pròpia marca: Medical Group Barcelona.



Com va néixer Medical Group Barcelona?

Medical Group Barcelona és una marca nova que va néixer fa un mes a Platja d'Aro, al carrer Juli Garreta. El nostre equip, però, compta amb més de vint anys d'experiència dins el sector de la medicina estètica i la cirurgia plàstica.

Els assistents a la jornada eWoman rebran informació sobre el tractament Baló Elipse. En què consisteix?

És un tractament contra l'obesitat. A Medical Group Barcelona tenim l'exclusivitat d'oferir al públic de la Costa Brava el Baló Elipse. Es tracta d'un baló intragàstric ingerible que a diferència de la resta de balons que es col·loquen per via endoscòpia, aquest s'incorpora ingerit amb aigua; així s'evita la intervenció quirúrgica. Aquest tractament ajuda a saciar l'estómac i a perdre pes. És un programa que va acompanyat d'un seguiment mèdic i que permet al pacient perdre entre 15 i 20 kg en un període de quatre a sis mesos.

Quins altres tractaments innovadors ofereixen?

A Medical Group Barcelona hem adquirit les últimes novetats del mercat. Un exemple és la màscara facial Spectrum Mask, la qual està dotada amb LEDs de diferents colors que treballen diferents patologies de la pell. És la revolució i el futur dels tractaments facials perquè no utilitza agulles. És un tractament efectiu per al rejoveniment facial, couperosi, acne, oxigenació i microcirculació cel·lular, entre d'altres. Una altra de les novetats és el Prostrolane Inner B, per eliminar la papada, o els fils Silhouette, per aconseguir un rejoveniment facial.

Per què ha decidit instal·lar el centre a Platja d'Aro?

Perquè és una ubicació que ens permet estar molt a prop de totes les poblacions de la Costa Brava. Una zona on vam veure que faltava un grup mèdic amb alta experiència en medicina estètica i cirurgia plàstica i que comptés amb les últimes novetats del sector. L'inici ha estat molt bo i hem tingut molt bona rebuda.

Lidera un grup format íntegrament per homes.

Sí, des de l'inici de la meva trajectòria professional he tractat amb molts metges, passant a ser coordinadora mèdica. Una dona sempre fa molta falta en un equip d'homes. No només per gestionar temes de màrqueting, sinó per aconseguir una excel·lent atenció personalitzada amb els clients. Fem un tàndem perfecte.

L'estètica és una cosa únicament de noies?

No. Cada vegada comptem amb una major afluència d'homes al nostre centre. No només l'entorn executiu vol mantenir una bona presència, sinó també els joves. Avui en dia la medicina estètica i la cirurgia plàstica són una cosa de dones i d'homes.