Elisabet Cañigueral, Marta Roget i Txell Costa, premis eWoman 2018

Elisabet Cañigueral, Marta Roget i Txell Costa van ser les guanyadores de la primera edició dels premis eWoman Girona 2018. Uns guardons que es van entregar durant l'acte amb la voluntat de reconèixer els èxits de les dones gironines en l'àmbit tecnològic i digital.

El premi a millor Negoci On-line va anar a parar a les mans de Marta Roget, fundadora d'Eureka Kids juntament amb la seva parella Erik Mayol. «Aquest premi és un reconeixement a l'esforç de tot el meu equip, que cada dia lluitem per ser on som», va destacar Roget. L'aposta de Txell Costa Group per les xarxes socials va fer que la seva fundadora, Txell Costa, s'emportés el premi d'Art Digital i Xarxes Socials. «Només tenim 5.000 seguidors a les xarxes, però hi regeix molta qualitat», va destacar. Finalment, el premi a millor Trajectòria professional by CaixaBank va ser per a Elisabet Cañigueral, consellera delegada del Grup Cañigueral. «Soc una apassionada per la meva feina. És un orgull rebre aquest premi i un reconeixement al treball de tot el nostre equip. Que tots aconseguim els nostres somnis», va cloure Cañigueral. Durant l'acte també es va fer entrega del premi d'una estada al balneari Vichy Catalán.