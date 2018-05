«Encara que sembli contradictori, en el món de la cosmètica els alts càrrecs són ocupats per homes»

La passió per la seva feina i l´amor van portar

la barcelonina Helena Subietas a crear fa vuit anys el centre Selective Distribution Brands a la ciutat de Girona.

Com va sorgir la idea de crear el seu propi negoci?

Va ser espontani. Em vaig enamorar d´un gironí i després de viure tota la vida a Barcelona vaig venir a viure a Girona. Estava treballant com a directora comercial per a Espanya de la marca cosmètica Natura Bissé Internacional. Quan els vaig dir que plegava em van oferir la possibilitat de ser la distribuïdora oficial de la marca a la província de Girona. I així vaig crear l´empresa Selective Distribution Brands. Més tard, també vaig agafar la regió de les Illes Balears.

Què oferiu a Selective Distribution Brands?

En l´actualitat distribuïm quatre marques de cosmètica a Girona i a les Illes Balears que són Natura Bissé, St. Tropez, Coola i SpaRitual. Tenim tres canals de venda: perfumeries, centres d´estètica i hotels-spas. En qualsevol dels segments treballem amb clients de classe mitjana-alta.

Al llarg de la seva trajectòria s´ha trobat amb algun entrebanc pel simple fet de ser dona?

Amb alguns. Quan vaig arribar a Natural Bissé Internacional, allà la directora general és una dona i el 90% de la plantilla són dones. Això en el

sector de la cosmètica és un fet absolutament excepcional, no només a Espa­nya sinó en qualsevol país. Abans d´arribar en aquesta empresa, en altres companyies era complicat que una dona ocupes un càrrec d´alta responsabilitat. Podies arribar a ser cap de vendes d´una zona, però arribar a ser directora general era improbable. El món de la cosmètica, encara que sembli una contradicció, les posicions directives encara avui en dia la majoria són ocupades per homes.

Vostè és l´excepció que confirma la regla.

Sí, mai de la meva vida m´hauria imaginat arribar fins on he arribat. Recordo que quan tenia uns trenta anys pensava que si arribava a ser directora comercial d´una marca de cosmètica, seria la dona més feliç del món. Quan ja vaig ser cap de vendes d´Espanya ja va ser tot un èxit i ara portant un negoci com aquest encara més.

Quina és la clau del seu èxit?

La gran passió que sento per la meva feina i l´ampli coneixement del sector i del que volen els clients. A Selective Distribution Brands basem molt el nostre servei en la formació, en la promoció al punt de venda i que l´equip comercial no vagi únicament a vendre, sinó que faci un assessorament al client. No és una venda, sinó un acompanyament al client.

És la conciliació laboral i familiar un entrebanc per a una dona empresària?

Jo no m´he trobat cap entrebanc. Al centre som sis dones i donem totes les possibilitats perquè puguin compaginar perfectament la seva vida laboral i familiar. Flexibilitat d´horaris, mitja jornada o horari intensiu són alguns dels recursos que els oferim.

Quin consell donaria a aquelles dones que volen crear un negoci?

Només pel fet de ser dona has de demostrar molt més que un home, lamentablement. I per tant, has de fer de la teva professió la teva passió.

Has de dedicar-li molt de temps i passió, almenys els primers anys.

Què falta per normalitzar els èxits d´una dona empresària?

Falta que hi hagi més dones empresàries i que s´organitzin més actes com l´eWoman.