Equilibri i igualtat d'oportunitats per accedir a la ciència

La directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació digital de la Universitat de Girona, Sílvia Simon, va defensar la importància de «virtualitzar la ciència», de donar a conèixer la recerca i el conjunt de l'activitat que realitzen científics com ella. En la seva opinió, el dia a dia de la investigació i de la Universitat ha de tenir en compte tres potes: la recerca, la docència i «comunicar-ho», sobre les quals va basar la seva intervenció.

Així com també va incidir en la «preocupant» reducció de la presència femenina en estudis universitaris com l'Enginyeria, que en l'actualitat només té un 20% d'estudiants noies. En canvi, Simon va apuntar que elles són majoria en formacions com Infermeria o Mestre. Sense entrar a valorar la idoneïtat del percentatge, la científica va reivindicar l'«equilibri» i «la igualtat d'oportunitats». De manera general, les estadístiques de la UdG mostren que tan sols hi ha un 25% de dones catedràtiques, mentre que són el 40% del professorat titular i el 50% dels agregats.

Sílvia Simon va introduir la química computacional –la seva especialitat– i, per fer-ho, va mostrar un muntatge elaborat per una col·lega, Sílvia Osuna, que «explica la nostra feina i com aprofitar les noves tecnologies». Aquestes i la internacionalització de l'activitat científica, en referència a les possibilitats de connexió virtual, són dos dels factors als quals Simon va atribuir els avenços dels últims anys.

Pel que fa al contingut del seu àmbit científic, Sílvia Simon va fer un símil fàcilment comprensible per a persones profanes: «Fem prediccions, com en Tomàs Molina amb el temps».

En relació amb l'activitat docent, la directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació digital de la UdG va explicar que «docents i estudiants estem connectats per entorns digitals», dels quals va destacar els MOOC, que va descriure com a «cursos online massius».

En l'àmbit de la comunicació, que va considerar «molt útil», va advertir del principal problema: «les fake news, que fan difícil de garbellar la informació bona de la dolenta». Per aquest motiu, Sílvia Simon va afirmar que «necessitem que la gent sigui crítica i capaç de detectar les notícies falses», una capacitat que, des del seu punt de vista, aportaran les universitats. En el cas de la UdG, la científica va assegurar que el seu ús de les xarxes socials contribueix a «donar credibilitat».