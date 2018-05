«La gent se sorprèn quan sap que al capdavant de Dermika hi ha una dona sola»

Amb esforç i tenacitat, la Noèlia Jiménez va aconseguir fa vuit anys tirar endavant el centre de medicina estètica Dermika. Una feina titànica en plena crisi econòmica, que compaginava amb ser mare de dues criatures

de 4 i 6 anys.



Què la va empènyer a crear el centre medicoestètic Dermika?

Fa vint anys vaig entrar en el món de l'estètica, de fet compaginava estudis, feina i la creació d'un projecte amb només 25 anys, fins que després d'una etapa com a formadora clínica que em feia viatjar molt vaig decidir crear Dermika. Vaig veure que hi havia un nínxol de mercat que no estava cobert a la ciutat de Girona. Hi havia molts centres d'estètica tradicionals però cap estava especialitzat en la medicina estètica o comptava amb màquines làser i últimes tecnologies.

Projecte que va decidir arrencar en plena crisi econòmica, el 2010. Com va ser l'inici?

Els primers anys van ser molt difícils. Fins a finals del 2015 no vam començar a veure que el pitjor havia passat. El fet de diferenciar-nos tant amb la competència va fer que a poc a poc Dermika es consolidés com un centre referent en tecnologia làser i amb maquinària mèdica. La meva aposta va ser molt forta pel que fa a inversió amb la incorporació de les últimes tecnologies del sector medicoestètic. Però vaig pensar que era ara o mai, tot i la crisi.

Quins entrebancs s'ha trobat en aquest procés pel fet de ser dona?

No m'he trobat entrebancs però sí que és veritat que la gent se sorprèn quan sap que al capdavant de Dermika, un centre referent i potent, hi ha una dona sola. La nostra competència són franquícies o clíniques encapçalades per un grup de metges. Molta gent m'ha dit: «Ah, això ho portes tu sola?». Costa una mica d'entendre que efectivament Dermika l'he construït jo sola però compto amb un equip de persones excepcionals amb les quals tinc la sort de compartir el dia a dia i amb el suport del meu marit, que ha sigut total.

L'estètica és un sector on predomina el gènere femení.

Sí, el percentatge més alt és de treballadores. Fa dos anys vam ampliar el negoci amb una àrea de salut i esport que el resultat és el centre Dermika System de Jaume I. Amb aquest centre es va equiparar el nombre d'homes i dones que treballen al centre, però continua dominant el gènere femení.

És mare de dos fills. Aquest fet la va condicionar a l'hora d'emprendre el seu negoci?

Quan vaig decidir obrir el centre mèdicoestètic Dermika la meva filla tenia 4 anys i l'altre 6. Això va ser un handicap perquè arrencar un negoci requereix molta dedicació. Són 24 hores non-stop, acabés una feina per començar l'altre. És un tarannà i al final un ho pot gestionar si ho porta a dins. Ara són dos adolescents fantàstics.