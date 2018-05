Girona estrena amb èxit la jornada per a dones eWoman

Més de 150 persones van assistir ahir a la primera edició a Girona de la jornada eWoman, un esdeveniment organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica Media que va servir d'altaveu per a casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va inaugurar la jornada, que va incloure una entrega de premis i ha comptat amb el patrocini de CaixaBank, la Universitat de Girona i Oliva Motor Girona. Representants d'aquesta empresa i institucions van acudir a la cita, que es va celebrar a l'Auditori Palau de Congressos de Girona, com ara el director de CaixaBank a Catalunya, Jaume Massana, o el vicerector de Comunicació i Relacions externes de la UdG, José Antonio Donaire.

La d'aquest dijous ha estat l'estrena –amb voluntat de continuïtat– d'eWoman a les comarques gironines, però l'esdeveniment es va posar en marxa l'any passat en altres ciutats amb diaris pertanyents al grup Prensa Ibérica Media. Aquest 2018, ja s'ha celebrat a Las Palmas, Màlaga, Eivissa i la Corunya.