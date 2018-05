Girona revela els ingredients secrets de la recepta de l'èxit

Tots els ingredients de la recepta de l'èxit van quedar al descobert ahir en un «joc» de menys d'una hora que va permetre revelar també qui són els millors cuiners d'aquest plat: nosaltres mateixos. El col·lectiu Different Coaches, que lidera Usoa Arregui, va posar en relleu que per aconseguir fer-se valdre personalment i professionalment només cal mirar cap en dins i buscar una motivació que permeti activar els mecanismes de canvi. Va ser l'entretingut colofó a la jornada que es va viure ahir a l'Auditori de Girona.

La mateixa Arregui, en companyia del seus dos socials Alfredo Julià i Ignacio Alfonso, van posar en marxa una dinàmica amb l'objectiu que les assistents donessin resposta a la pregunta: «Qui d'aquesta sala es considera persona d'éxit?».

El joc consistia a seleccionar una fotografia, de les 12 disponibles, amb la qual els convidats associessin un episodi de la seva vida que hagués suposat un repte i que, finalment, van aconseguir resoldre amb èxit. Per a Arregui, una fotografia on apareixien uns pollets «perquè em recorda el meu fill gran, de vuit anys, i està passant per una fase de moltes pors». A poc a poc hem aconseguit que «perdi la vergonya i admeti una cosa tan natural com és tenir por». Per a la coach, aquest treball de superació, juntament amb el seu fill, és un èxit.

A partir d'aquell moment, els coaches van agrupar els participants per debatre què els suggeria la imatge escollida. El grup de motivadors va oferir una llista d'ingredients comuns que podrien arribar a definir i a expressar el que en realitat significa tenir èxit.

Després d'uns deu minuts de reflexió conjunta, els portaveus van pujar a l'escenari de la sala petita de l'Auditori de Girona per desvetllar el denominador comú de la seva decisió. Així, van sortir a relluir receptes col·lectives com la construcció, el canvi, l'evolució, la superació, la valentia i l'esforç, entre d'altres.

Després d'això, Arregui, Alonso i Julià van instar els assistents a fer ús d'unes targetes en les quals es veia un plat buit. «Ara, hauran d'elaborar una recepta individual i única que defineixi l'èxit, ajustant la importància de cada ingredient a la grandària de les porcions», va explicar Ignacio Alonso.

D'aquesta forma, cadascun dels assistents va tenir l'oportunitat d'expressar el seu particular significat de l'èxit, atribuir-li la importància que considerava oportuna a cadascun dels citats factors, tenint en compte els seus propis criteris.

Quan cada persona va omplir el seu plat, els motivadors van voler fer una invitació a realitzar un compromís personal. Un compromís que havien d'escriure darrere de la fotografia. «Han de triar un compromís que concordi amb la valoració realitzada per aconseguir l'èxit», va indicar la coach.

En finalitzar, els motivadors van tornar a llançar la mateixa pregunta amb la qual van iniciar el taller. Sorprenentment, el nombre de persones que considerava tenir èxit en la vida havia augmentat. La qual cosa va portar als coaches a revelar el resultat de l'activitat. «La recepta de l'èxit és personal i intransferible, tots els aquí presents són persones d'èxit, perquè tots tenim i coneixem els ingredients necessaris per poder aconseguir-ho», van concloure.