«He sentit que valoraven les qualitats que té una dona a l'hora de gestionar una empresa»

En el món de l'estètica domina el gènere femení, tant en càrrecs d'empleades com encapçalant centres d'estètica. És el cas d'Ursula Sanjuan, gerent de la franquícia Centros Único de Salt.



Com va arribar a adquirir Centros Único?

Tenia ganes de tenir una empresa pròpia. Soc enginyera tècnica industrial i treballo com a agent comercial de productes tecnològics. Em van proposar comprar la franquícia de Centros Único de l'Espai Gironès i vaig acabar acceptant l'oferta l'estiu passat. Em feia molta il·lusió tenir una cosa pròpia. Ara compagino les dues feines.

En l'inici d'aquest projecte, creu que s'ha trobat més entrebancs pel fet de ser dona?

Tot el contrari. Ser dona per a mi ha estat més un avantatge que un inconvenient. He sentit que valoraven les qualitats que té una dona a l'hora de gestionar i organitzar una empresa, així com de saber portar un equip de treball. Una raó pot ser perquè el món de l'estètica està dominat pel gènere femení, i això et pot donar més oportunitats a pujar de càrrec o d'assumir un centre d'estètica. També hi ha homes que són gerents i franquiciats a Centros Único, jo crec que el 50%.

Haurien de deixar d'existir feines d'homes i de dones?

Sí, estaria bé, però crec que és difícil. Al Centros Único de l'Espai Gironès totes les treballadores són noies. S'ha de tenir en compte que les nostres clientes es poden sentir incòmodes en despullar-se davant d'un home a l'hora de sotmetre's a un tractament d'estètica. Tot i que és veritat que cada vegada més homes es preocupen pel seu físic i tenim més clients masculins. Més que el tipus de feina és el càrrec.

Com és el dia a dia d'una dona empresària?

És difícil i una mica estressant. Ja no és només pel gran volum de feina que tens, sinó per la responsabilitat i exigència de fer les coses bé. No puc desconnectar mai del negoci, de com ha anat el dia, com està la facturació o si hi ha alguna cosa que no funciona. Tot això fa que no pugui dedicar tant de temps com m'agradaria a fer altres coses. Tot això, però, no és una cosa que m'hagi sorprès perquè la meva família prové del món empresarial i sabia on em ficava. Al final, tenir una empresa és com tenir un fill.

El factor família la va condicionar a l'hora d'adquirir la franquícia de Centros Único?

No, perquè m'he pogut compaginar bé la meva vida laboral i familiar, ja que el meu fill és gran i ara puc dedicar més temps a la feina.