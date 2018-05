«L'èxit és com el iogurt, caduca, i per tant has d'anar buscant la teva fórmula»

La consultoria de màrqueting i negoci amb seu a Girona Txell Costa Group té més de 3.000 clients i alumnes a tot el món. L´empresa va ser fundada fa més de 10 anys per Txell Costa, qui va endur-se ahir el premi eWoman Girona 2018 d´Art Digital i Xarxes Socials.

Com va sorgir la idea de crear Txell Costa Group?

Era periodista de ràdio i vaig adonar-me que l´èxit és com el iogurt, caduca, i per tant has d´anar buscant la teva fórmula. Vaig deixar la feina fixa i amb els anys vaig anar emprenent aquest projecte professional que és Txell Costa Group, no va ser un canvi radical. Actualment tenim 3.000 clients i alumnes a tot el món.

Des de Txell Costa Group ajudeu les empreses a millorar la seva estratègia de màrqueting i de negoci. Quin paper tenen les xarxes socials en aquest procés?

Tenen un paper relatiu. Si prescencialment no cuidem les relacions, no funcionarà l´estratègia. Creiem que el canal online serveix per fidelitzar, no per captar clients. Ens basem en un màrqueting molt ètic, emocional i de veritat. Creiem en l´autenticitat. Créixer com un xampinyó online, sense uns partners al costat, en una primera fase no ho recomanem.

Quina és la clau de l´èxit de la seva empresa?

La clau de l´èxit és precisament ser coherents amb la nostra definició d´èxit. Per a nosaltres, l´èxit no són diners, sinó qualitat de vida, fer equip i aprendre cada dia els uns dels altres.

Com valora la seva experiència com a dona empresària?

M´encanta, no ho canviaria per res del món. No vull fer de guru perquè crec que simplement cada persona ha de trobar el seu rol i decidir si és emprenedor o interemprenedora, que és el cas dels meus treballadors i col·laboradors.

Què suposa per a vostè rebre aquest premi?

És el primer premi que rebo a casa, a Girona, i és molt gratificant. Tenim la seu aquí però treballem a tot el món. Per a mi aquest premi és el més emotiu.