«L'èxit no arriba d'un dia per l'altre, abans s'ha de picar molta tecla»

Aprenentatge, passió, motivació i valentia van ser les paraules més repetides en l'última ponència de la jornada, duta a terme per Helena Perelló, directora de Comunicació d'Atrápalo. Una conferèrencia on es van posar en valor les eines necessàries per emprendre un negoci trencador, i que va captivar a la major part dels assistents a l'eWoman, celebrat al Palau de Congressos de Girona.

«L'èxit no arriba d'un dia per l'altre, és necessari un procés anterior d'aprenentage; abans s'ha de picar molta tecla», va destacar la directora de Comunicació d'Atrápalo. Llicenciada en Comunicació Audiovisual, Perelló va arribar el 2016 a la web d'oci. Abans va passar per diferents agències de comunicació i va participar en el desenvolupament del www.gencat.cat per portar al 2.0 la relació de l'administració pública amb els ciutadans. Actualment és la directora de Comunicació d'Atrápalo i sòcia de Patadon, una start-up que pretén revolucionar la venda de calçat esportiu a través d'un model de distribució ultraeficient. Davant d'aquesta extensa trajectòria, Perelló va centrar la seva ponència a destacar aquells valors que ha de tenir qualsevol persona emprenadora. La primera premissa és tenir passió per allò que es fa, deixar enrere les pressions i expectatives dels altres, per centrar-se en un mateix. «Quan vaig dir-li al meu pare que volia estudiar Comunicació Audiovisual, em va dir que allò no era una carrera i que estudiés una altra cosa», va explicar.

Motivació, un altre dels aspectes transcedentals per a Perelló. «Hem de tenir una motivació interna, una d'externa i una de transcendent a l'hora d'impulsar un projecte», va explicar la comunicadora, posant per exemple «voler construir un món millor».

La ponència també va comptar amb un marcat accent femení. Sense voler generalitzar les qualitats que té un home i una dona, Perelló va destacar els valors que poden aportar les dones en el món dels negocis. «La mentalitat femenina és més transversal, sabem treballar més en equip, som més humils i més generoses a l'hora de compartir els èxits», va destacar. «Hem d'aprofitar tots aquets valors que tenim i explotar-los per arribar allà on volem», va afegir. Per últim, Perelló va fer una reflexió sobre què vol dir ser valent. «Hem de fer un exercici personal i veure quines són les nostres mancances i els nostres valors, per després jugar amb aquestes cartes i poder treure la millor versió d'un mateix. Això és ser valent», va concloure Helena Perelló sota una allau d'aplaudiments.