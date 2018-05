El mapa dibuixa tres zones segons la sensibilitat acústica

Pel que fa al mapa acústic, a l'Ajuntament de Salt mantenen pràcticament les mateixes zones. La principal part del nucli urbà està considerada com una zona de sensibilitat acústica alta i, per tant, es permet menor nombre de decibels. També els espais naturals, com les Deveses. En canvi, algun vial, com el carrer Major i l'entorn de l'àmbit conegut com a Salt70 es consideren com a zona acústica moderada. Els punts del terme municipal que tenen un ús recreatriu, industrial o vials com l'autopista o el passeig dels Països Catalans es consideren zones de sensibilitat acústica baixa, i per tant, és admès un nombre de decibels major. No obstant això, la modificació de l'ordenança ara té subzones en funció dels usos del sòl. Val a dir, per exemple, que si bé el Passeig dels Països Catalans es considera una zona de senbilitat baixa, els habitatges que hi donen directament tenen una catalogació de zona moderada. A més d'aquestes tres tipologies, l'Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees on es comprovi que se superen els valors límit d'immissió o a petició d'un mínim del 50% dels veïns de la zona.