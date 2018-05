«El món de la joieria és tradicionalment femení, hi ha moltes marques i establiments encapçalats per dones»

Després de formar-se estudiant ADE i Gemmologia i treballar en una joieria de París, Mariona Quera va incorporar-se a l'empresa familiar. Ella forma part de la sisena generació del negoci. Avui n'és la responsable de joieria.

Com es va introduir dins l'empresa familiar Pere Quera?

L'empresa òbviament la conec i l'he viscuda molt pels meus pares i avis. Primer em vaig voler formar estudiant Administració i Direcció d'Empreses; després, Gemmologia i Disseny de Joies a l'escola americana GIA a Vicenza (Itàlia). Després vaig fer un estada a una joieria de París i als 23 anys em vaig incorporar a l'empresa familiar. Vaig començar des de baix, venent tant joieria com rellotgeria i fent algunes tasques administratives. Després de 15 anys, ara soc la responsable del departament de joieria de Pere Quera 1887. M'encarrego de la venda i compra de peces de joieria i del disseny.

És el sector de la joieria un àmbit marcat pel gènere femení?

Sí, el món de la joieria és tradicionalment femení, tant en disseny com en gestió. En canvi a l'obrador, en el taller de joieria, majoritàriament encara són homes els que manipulen les peces en el banc de treball. En el món de la rellotgeria, que fins ara era molt masculí en tots els aspectes, ara ja hi comencen a haver dones al capdavant de les marques suïsses més prestigioses, és el cas de Jaeger-LeCoultre o Piaget.

Creu que per ser dona ha tingut menys oportunitats en la seva trajectòria professional?

No, mai m'he trobat cap entrebanc. Suposo que el meu sector, en ser ja de per si molt femení, ha fet que no m'hagi trobat mai amb cap barrera.

Com és el dia a dia d'una dona que ocupa un càrrec amb altes responsabilitats?

Molt intens. Abans de tenir fills, conciliar vida laboral i personal era relativament fàcil a base d'hores i llargues jornades. Ara que tinc dos fills, un de quatre anys i l'altre de dos, és més complicat perquè contínuament estàs pendent tant de la feina com de la família. Tenint un negoci familiar és normal que la feina sigui present en tots els moments i s'ha d'intentar buscar un equilibri perquè tot flueixi.

Pere Quera 1887 compta amb 130 anys d'història i sis generacions al capdavant de l'empresa. Cap a on mira ara la joieria?

Intentem estar sempre a l'avantguarda amb tot. Les nostres joieries de Girona i Alacant s'han convertit en una referència a la seva zona i ara hem introduït també la venda online a través de la nostra pàgina web. Aquí hi tenim exposades moltes de les peces que dissenyem de manera artesanal en el nostre taller com marques en exclusiva de joieria com Pomellato, Dodo o Marco Bicego.

Amb quins valors es treballa des de Pere Quera?

Màxima qualitat, atenció cordial, coneixement del sector, passió per la nostra feina... Aquests són alguns dels valors que han anat passant de generació en generació i que tenim com a premisses. La nostra prioritat és el servei i que tothom que vingui pugui sortir-ne satisfet.