La necessitat de fer xarxa i garantir l'apoderament de les dones

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va criticar el desequilibri entre homes i dones al govern designat pel president de la Generalitat, Joaquim Torra, com a exemple de la molta feina que encara hi ha per fer en matèria d'igualtat. La política va destacar els avenços de les últimes dècades, però va denunciar la persistència de «la bretxa salarial» entre gèneres i que, «a la pràctica, totes i tots sabem que la igualtat encara no s'ha assolit». Per a Madrenas, «és incomprensible i indignant» l'escassa presència femenina en òrgans de direcció quan –va argumentar– els estudis demostren que la rendibilitat de les empreses paritàries creix. En consonància amb la resta de ponents, l'alcaldessa va defensar la necessitat que les dones s'apoderin i creïn xarxa, tot lluitant per gaudir de «les mateixes oportunitats i drets»; uns objectius en els quals va emmarcar iniciatives com la primera edició d'eWoman Girona. Per a Madrenas, que va ser presentada per la periodista de Diari de Girona Laura Fanals, que va conduir també la sessió, la reacció social contra la sentència judicial en el cas de La Manada demostra que les coses han canviat. Després, la responsable de la Comissió d'internacionalització de l'Associació Gironina d'Empresàries, Eva Mesa, va incidir en els mateixos principis i reptes. Va remetre a la història per subratllar que «la dona del paleolític feia exactament el mateix que l'home» i reivindicar el poder de la primera dona faraona d'Egipte, Hatshepsut, l'any 1500 abans de Crist. Mesa va explicar que l'AGE fa 24 anys que treballa per donar veu a la dona i va avançar que l'entitat desapareixerà quan la igualtat empresarial sigui real.

La jornada eWoman Girona va continuar amb l´exposició de tres experiències laborals i vitals molt diferenciades, protagonitzades per dones amb bagatges i trajectòries dispars. Entre elles, la de la directora d´Àrea de Negoci Garrotxa-Ripollès de CaixaBank, Montserrat Benítez Comas, qui va compartir amb l´auditori la seva experiència de «lideratge femení a l´empresa».

Una vivència particular que, «de casualitat», buscant «una projecció laboral de futur», la va portar a canviar el món judicial per al qual s´havia format –es va llicenciar en Dret amb la voluntat de ser jutgessa– pel de la banca, on es va incorporar com a caixera l´any 2001; tot i que al principi, durant els caps de setmana, va compaginar l´activitat al torn d´ofici.

«Vaig començar des de baix», va recordar Benítez, per anar escalant posicions passant de caixera a assessora de clients; per després exercir de sotsdirectora i de directora; i, finalment, entre els anys 2016 o 2017, convertir-se en cap d´àrea territorial. Un camí que, tal com va destacar ahir, ha realitzat gràcies «a la sort de treballar per a una empresa que valora l´esforç».

Al cap de disset anys, i amb la perspectiva que donen els anys de feina, Montserrat Benítez va remarcar que el fet d´haver començat per la base li permet comprendre l´equip de persones que dirigeix, ja que –va afirmar– «parlem el mateix idioma».



Un 45% de directives a Catalunya

La responsable de CaixaBank a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès va informar que més de la meitat de la plantilla de l´entitat bancària per a la qual treballa són dones –el 56 per cent, concretament–, un percentatge que es redueix fins al 39% quan es tracta de càrrecs directius; ara bé, va matisar que aquest índex puja fins al 45% a Catalunya. Davant d´aquestes dades, Montserrat Benítez Comas va reconèixer que «queda camí per recórrer, sobretot en l´alta direcció». D´altra banda, la dirigent territorial de CaixaBank va assegurar que la igualtat d´oportunitats «forma part de l´ADN» de la seva companyia; «i no només de gènere», va matisar.

En el cas de l´àrea que està sota la seva responsabilitat, va especificar que es tracta d´«un equip femení», ja que les 18 oficines sumen 10 directores –quatre han promocionat al llarg dels últims mesos– i 18 sotsdirectores. Alhora, Benítez va destacar el respecte per les necessitats familiars i personals de les dones, tot referint-se a les reduccions de jornada o a excedències sol·licitades per atendre els fills.

Tal com havien fet abans l´alcaldessa de Girona i la representant de l´Associació Gironina d´Empresàries (AGE), Montserrat Benítez va insistir en la importància de l´empoderament femení i va explicar que, des de fa temps, ella treballa en l´àmbit del mentoring.



Alt nivell d´exigència

A partir de la seva experiència, la directora d´Àrea de Negoci Garrotxa-Ripollès de CaixaBank va considerar que «l´èxit és la suma de diferents factors», que va ressumir en «la confiança en tu mateixa i la confiança de l´empresa», així com «els reptes i la família». En relació a les facetes laboral i familiar, Montserrat Benítez va insistir que «de la mateixa manera que defenso la meva família defenso la meva feina, perquè em sento molt valorada i reconeguda».

A mode de conclusió, la responsable de CaixaBank a la Garrotxa i el Ripollès va adreçar-se a les assistents de la jornada per dir-les que «ens hem de permetre cometre errors perquè, moltes vegades, nosaltres mateixes ens posem fre». La raó, va concloure, és «l´alt grau d´exigència de les dones, més que els homes».

La Country Manager d´Internet Media Services (IMS) a Europa, una companyia líder en comunicacions i màrqueting digital, i la mànager de comunicació del Grupo Cooltra, empresa líder en el sector del lloguer de motocicletes, també van compartir les seves experiències. La primera és la donostiarra Amaia Navas, qui va oferir la ponència «Mai deixis de somiar», i la segona, la malaguenya Almudena del Mar Muñoz, qui va parlar de «Tecnologia, motor i dones».

Amaia Navas va contextualitzar la seva experiència professional –que, entre d´altres funcions, inclou la d´assumir les operacions i el negoci publicitari de la xarxa social Snapchat a Espanya, Portugal, Itàlia i Polònia– en la influència que ha rebut de les dones de la seva família. Navas es va centrar especialment en la seva àvia, de qui va destacar «la capacitat de superació» i en va ressaltar, per exemple, que va aprendre a llegir, a escriure i a nedar als 70 anys.

Amaia Navas es va descriure a ella mateixa com «una persona somiadora» i va afirmar que «ho seré tota la vida». Un fet sobre el qual va afegir: «la meva família i el meu entorn ha somiat amb mi».

En el cas de la seva dedicació laboral, Amaia Navas va explicar que «el màrqueting digital és un somni que es va convertir en professió»; una activitat de la qual va ressaltar que la possibilitat de treballar a Yahoo li va obrir les portes de Silicon Valley. El repàs de la seva trajectòria professional també la va portar a parlar de la participació en l´obertura de Twitter Espanya o de la connexió del grup Prisa, «un entorn molt tradicional», amb el canal musical VEVO.



Desplaçada per ser jove

Finalment, la Country Manager IMS Europe, Amaia Navas, va manifestar que «he estat molt afortunada perquè mai m´he sentit gaire desplaçada per ser dona, però sí per ser més jove». En l´actualitat, Amaia Navas té 37 anys.

El ventall de visions professionals el va completar Almudena del Mar Muñoz, qui va detallar les principals característiques de negoci del Grupo Cooltra, per al qual treballa.

La carrera en el món digital d´aquesta malaguenya, que va estudiar Publicitat i Relacions Públiques, va començar en l´àmbit de l´e-learning per, després, passar a formar part de l´start-up francesa Blablacar –«quan encara era un projecte», va apuntar. En l´actualitat, Muñoz gestiona la comunicació de Cooltra a diferents països europeus i al Brasil. Una empresa que, tal com va destacar, aposta per les motocicletes elèctriques, «per l´energia verda, per les energies renovables». Amb sentit de l´humor, sobre la seva feina va dir: «Em dedico a comunicar, comunicar i comunicar i, com diuen alguns, a vendre la moto».