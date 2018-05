Salt penalitzarà els veïns que es queixin per excés de soroll sense raó

L'Ajuntament de Salt reclamarà les despeses als veïns que truquin reiteradament perquè es facin controls de sorolls i es demostri que no hi ha cap infracció. Aquesta és una de les novetats que l'equip de govern portarà dins de la nova ordenança municipal de sorolls i vibracions.

En concret, s'especifica que «les despeses ocasionades amb motiu de segones actuacions d'inspecció generades per denúncies manifestament infundades o reiterades sense que procedeixi cap incompliment regulat en aquesta Ordenança seran reclamades al denunciant». En cas que aquest no accepti que s'entri a casa seva per comprovar l'expedient, el cas s'arxivarà. Òbviament, el denunciat està obligat a permetre el pas a la policia o als tècnics que hagin de fer la inspecció.

La nova normativa és, de fet, una adaptació a les noves normatives europees de l'ordenança ja existent des del 2006, tal com ha recordat el tinent d'alcaldia de Territori i dinamitzacio econòmica de l'Ajuntament, Àlex Barceló. L'any 2010 es va demanar al Departament de Medi Ambient el suport tècnics per adaptar l'ordenança i es va fer un mapa acústic per catalogar diferents zones de la ciutat pel que fa al límit permès de decibels.



Compliment segons l'activitat

L'ordenança també preveu un agrupament de les activitats econòmiques per tal de permetre a aquelles que habitualment no generen molèsties no hagin de fer determinats passos per demostrar que no generen sorolls. Això sí, en cas d'alguna queixa estaran obligats a permetre una inspecció. L'Ajuntament ha creat una llista amb quatre grups d'activitats econòmiques segons el nivell d'immissió. Cada grup tindrà les seves condicions tècinques a seguir i que són més exigents segons la tipologia de les activitats. Per exemple, les indústries, bars o restaurants hauran de complir més requisits que un despatx d'advocats.



Activitats festives al carrer

L'ordenança municipal es manté inalterable en la gran majoria dels altres apartats. Es regulen els treballs en la construcció, els vehicles a motor, la càrrega i descàrrega, els sistemes de sirenes, les alarmes, el comportament ciutadà, els animals de companyia, els megàfons, els espetacles pirotècnics o les activitats festives i altres actes a la via pública. En aquest cas, s'indica que aquelles que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 decibels als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 80 a la façana més exposada.



Instal·lacions de climatització

També s'esmenta, per exemple, tota la normativa relativa a les instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació. En aquests casos, es detalla que totes les màquines aniran dotades d'elements esmorteïdors de vibracions o es muntaran sobre bancades apropiades per esmorteir les vibracionsi que s'instal·laran separades de les parets mitgeres i en cap cas no podran tenir suport en parets, ni en pilars.

Les sancions per a les infraccions a l'ordenança poden ser des de 150 euros si són lleus, fins a fins a 300.000 euros si es considera que són molt greus. A més, es poden imposar multes coercitives fins a la quantia màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives, abans per exemple, d'una actuació subsidiària on l'Ajuntament efectua determinada actuació i carrega el cost a l'infractor.