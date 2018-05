Dues reunions de Puigdemont amb un empresari vinculat a la trama del 3%

Carles Puigdemont va mantenir dues reunions el 2013 amb el director general de l'empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio i l'empresari Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, tots ells presumptament implicats a la trama del 3% que investiga el magistratJosé de la Mata.

A la interlocutòria per la qual acorda citar en qualitat d'investigades 23 persones, el jutge relata que Sánchez Rubio va ajudar a introduir la constructora vinculada a la trama en el sistema de contractació de l'Ajuntament de Girona quan era alcalde Puigdemont; es van produir dues trobades, d'acord amb el comunicat comercial que l'empresari penedit va elaborar. La primera es va produir el 4 de juny del 2013 entre Puigdemont, Bassols i Sánchez Rubio al parlament per preparar «nou plec i organització de licitacions». Un dia després es va celebrar un àpat per «seguir el tema», segons les anotacions de l'empresari.

Així es desprèn de l'acte en el qual De la Mata cita a declarar 23 persones en el cas del 3 %, entre ells exalts càrrecs de CDC per les presumptes comissions il·legals pagades a aquesta formació a canvi de concessions d'obra pública. Entre els citats hi ha Francesc Xavier Sánchez Vera, qui era responsable econòmic i jurídic de CDC; Anna Dolors Benítez, cap econòmica financera de CDC i Carles del Pozo Cerdá, gerent i coordinador d'Àrea Econòmica de CDC. També el president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, Sixte Cambra, i l'extinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives.