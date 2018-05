Renoven el servei de teleassistència

L'Ajuntament de Girona ha renovat l'adjudicació del servei de teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de dependència a l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios SLU. El nou contracte inclou millores respecte l'anterior, com l'augment de la cobertura (24 hores al dia els 7 dies de la setmana) de la unitat mòbil del servei, la posada en marxa d'una web amb accés a cuidadors i familiars de les persones usuàries del servei per tal de fer-ne el seguiment i la implantació d'un model més centrat en la persona, que permet fer un seguiment més individualitzat.

La teleassistència és un servei tècnic de suport i intervenció social que permet a les persones usuàries, mitjançant la línia telefònica, disposar d'un servei d'atenció permanent. Sobretot és un servei preventiu en casos de soledat, caigudes, seguretat i suport a la xarxa social i familiar i s'adreça a persones en situació de risc o fragilitat per factors d'edat, socials, sanitaris o funcionals.

La previsió mensual actual que es fa del nombre de terminals de teleassistència actius és de 2.000 unitats. El 2017 es va tancar amb 1.601 terminals actius, que cobrien 2.060 persones usuàries. El nou contracte té una durada prevista de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-los dos anys més, i l'import d'adjudicació ha estat de 648.000 euros.