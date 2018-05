El festival Ludivers omple de jocs la plaça U d'Octubre

La plaça U d'Octubre i l'Espai Cívic Mercadal són aquest cap de setmana l'epicentre del Ludivers, festival del joc i les cultures de la imaginació. Com els altres anys, petits i grans poden disfrutar del Planeta Imaginari, integrat per l'espai de lectura familiar; el planeta Gastrolúdic, on es realitzen tallers gastronòmics; el planeta Art i Ciència, amb tallers artístics i científiques per a totes les edats; el planeta Juganer, amb un munt de jocs de taula moderns i tradicionals; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies, i el Miniplaneta, on els bebès poden interactuar d emanera lliure i espontània. A més, a l'Espai Cívic Mercadal es faran xerrades sobre educació.