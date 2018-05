Els acusats per la baralla mortal a l'exterior del Caribbean es declaren innocents

Els dos acusats per la batalla mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona han declarat avui a l'Audiència de Girona. Ho han fet en darrer lloc i davant del jurat popular que haurà de decidir si són o no responsables de la mort del jove que va quedar greument ferit després de la disputa del passat 31 de gener del 2016 i va morir tres dies després al mateix centre mèdic.

El primer dels acusats ha optat per contestar només a les preguntes del seu advocat, Joan Pere Zapata, tot i que el ministeri fiscal i l'acusació particular han fet constar les seves igualment. L'home ha explicat que la nit dels fets va anar al local amb uns amics després d'haver consumit alcohol. "Anava molt borratxo, i un amic va conduir el cotxe per mi". Un cop a l'interior del local va ingerir més begudes alcohòliques i també va prendre drogues, ja que allà podia comprar pastilles "molt més econòmiques que la cocaïna". Quan estaven allà tots junts, ha relatat que la víctima - la qual no coneixia de res - es va acostar a ell i al seu amic insistint i demanant-li coses mentre ell l'anava apartant amb les mans i demanant que marxés. De sobte, aquesta es va posar "agressiva" i va ser quan va anar directament a ell i li va tallar el llavi amb un ganivet. "Allà vaig perdre el control perquè sentia molt de dolor, tenia marejos i sang, no podia distingir si els que estaven al meu costat eren amics o enemics" ha explicat. Segons l'encausat la baralla va durar uns minuts com a molt i ell va optar per marxa a l'hospital perquè no es trobava bé.

"Quan vaig anar a la comissaria a denunciar a l'home pel tall va ser quan vaig descobrir que s'havia mort, jo no sabia ni que estava malament" ha justificat. L'encausat ha negat tenir intenció de matar a ningú i ha al·legat que ell simplement s'havia defensat amb les mans. "Estic molt penedit i demano perdó a la família, no era conscient de què feia" ha conclòs, afegint a preguntes d'en Zapata que ja ha consignat una suma de 10.000 euros. Abans de donar per finalitzada la declaració, el fiscal va apuntar que hi havia hagut contradiccions en el relat inicial de l'acusat i el que ha fet avui en temes com la quantitat de consum d'alcohol o el consum de les pastilles.



Detingut al cap d'un mes

Pel que fa al segon acusat, defensat per l'advocat Sergio Noguero, aquest va respondre a les preguntes de totes les parts desvinculant-se totalment amb el què havia passat. El 31 de desembre de fa dos anys havia acudit a la discoteca amb qui llavors era la seva parella i una amiga d'aquesta. "No coneixia a la víctima" ha dit, relatant també que aquell dia va consumir alcohol i cocaïna. "No vaig veure res, cap discussió, ni tampoc a cap dels implicats en la mateixa" ha assegurat, explicant que ell s'havia barallat amb la seva acompanyant i que els porters del local els havien fet fora. Això va passar a la porta del darrere, i quan ja tornava a estar a davant de la principal per intentar entrar altre vegada, va serquan l'altre acusat li va cridar que agafés a la víctima que sortia corrents de dins de la discoteca, cosa que va fer i després d'un intercanvi de cops de puny va marxar del lloc deixant a l'altre acusat amb ella. "Els vaig deixar allà, dempeus, donant-se cops de puny i no li vaig donar tanta importància a la baralla" ha afegit. També ha negat haver sentit cap soroll de sirenes ni de cotxes policials ni d'ambulàncies.

Un mes després dels fets, la policia va anar a buscar-lo a casa seva, però "en cap moment vaig relacionar que podia ser per això perquè tenia altres antecedents penals". L'encausat ha explicat, doncs, que si hagués tingut alguna relació amb el cas "ja hauria fugit, però vaig estar fent vida normal durant tot el mes". El segon declarant es considera innocent perquè "no he matat a ningú". "No vaig trucar a la policia durant el moment dels fets perquè no em va sortir, mai vaig pensar que podia acabar així" ha afegit.