Madrenas defensa que cadascú "és lliure de fer i pensar" el que vulgui a Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha defensat aquest dilluns que a la seva ciutat cadascú és "lliure de fer i pensar el que vulgui", tant si és a favor com en contra de la independència, i que la seva obligació és permetre que tots els ciutadans puguin exercir els seus drets democràtics de forma pacífica.

En el cicle 'Alcaldes i Universitat' promogut per Alcaldes.eu i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Madrenas ha criticat que a la ciutat hi ha hagut incidents, com el "d'un grup de persones candidates al Senat per part de Cs" que va arrencar tòtems que l'ANC havia instal·lat amb fotos de dirigents independentistes presos.

Ha assenyalat que el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, no va debatre el canvi de nom de la plaça Constitució pel d'1 d'Octubre malgrat que ho va criticar quan ho va aprovar el ple municipal al febrer.

Madrenas ha assegurat que no li han ofert cap Conselleria de la Generalitat i ha garantit que, si ho fessin, la rebutjaria, perquè considera que és un càrrec "allunyat de la gent", i que no hi ha un honor més gran que ser alcaldessa de la seva ciutat.

Ha explicat que mai s'havia plantejat entrar en política, i que abans que la convencés l'expresident de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, ja havia rebut dues ofertes d'altres opcions ideològiques --que no ha citat--, i que va acceptar la de Puigdemont en coincidir amb el seu projecte a Girona.