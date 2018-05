Un robot humanoide desperta una gran expectació a l'Espai Gironès

La visita d'un robot humanoide, per donar a conèixer l'última tecnologia de robòtica a nivell mundial, va despertar una gran expectació i va cloure dissabte el tretzè aniversari de l'Espai Gironès. Els visitants també van poder experimentar de nou les experiències de realitat augmentada de les ulleres Samsung Gear, que van atrauen un gran nombre de públic. Amb motiu de la celebració, durant aquest mes de maig l'Espai Gironès ha repartit 11 regals d'aparells tecnològics.

A més, cada setmana s'han regalat a través de les xarxes socials del Centre codis per optar als obsequis. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, destaca la gran satisfacció per la participació que hi ha hagut a les activitats i la interacció amb els visitants. "Hem volgut introduir una gran creativitat i modernitat en tot el que s'ha organitzat i estem molt contents del gran ressò que hi hagut i de l'afluència de visitants. El sorteig de regals tecnològics també ha estat un gran èxit i ha agradat molt", ha explicat el gerent de l'Espai Gironès.

El món de la robòtica, la realitat virtual i dels planetes han estat el fil conductor dels actes que s'han dut a terme aquest mes de maig amb motiu del 13è aniversari de l'Espai Gironès. Una temàtica que està en sintonia amb la campanya institucional del Centre Comercial L'Espai Infinit.

L'Espai Gironès ha acollit també l'exposició "L'espai a l'Espai", amb un recorregut interestel·lar per descobrir curiositats sobre els planetes del sistema solar i a l'Espai Petits s'han organitzat tallers infantils per aprendre a muntar i programar petits grans robots. També s'ha instal·lat a la zona de restauració del Centre Comercial Blau, el Planetari.

