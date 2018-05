Sant Julià de Ramis no retirarà els llaços grocs

L'alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), Marc Puigtió, ha respost a la carta que el delegat del govern espanyol, Enric Millo va enviar als ajuntaments. En una missiva, Puigtió li anuncia que no retiraran els llaços grocs i altres símbols de l'espai públic i el convida a parlar amb els veïns per expressar les seves "idees i opinions" perquè el municipi "sempre defensarà la pluralitat d'opinions". El batlle assegura també que sempre han complert l'article 103 de la Constitució espanyola, tal i com fan amb el número 20, que "reconeix i protegeix el dret de tots els ciutadans a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció". "Per tant, sr. Millo, com pot ordenar-nos que retirem aquests símbols? Vol vostè que incomplim l'article 20 de la Constitució?", li pregunta. Amb tot, l'alcalde també alerta al delegat del govern que el municipi té moltes preguntes sobre l'actuació policial durant l'1-O i li recorda que tot i la "violència indiscriminada", la Guàrdia Civil no va poder impedir el referèndum.

Sant Julià de Ramis no retirarà el símbols de l'espai públic. L'alcalde, Marc Puigtió, ha respost a la carta que Enric Millo va enviar als ajuntaments demanant-los que mantinguin la "neutralitat" de l´espai públic respecte la col€locació de símbols polítics. Puigtió diu al delegat del govern espanyol que sempre han complert l'article 103 de la Constitució espanyola (que estableix que les administracions públiques serviran amb objectivitat) com també compleixen el número 20, que protegeix el dret dels ciutadans a "expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció". Un dret, afegeix, que segons la carta magna, "no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura".

Per tant, sr. Millo com pot ordenar-nos que retirem aquests símbols? Vol vostè que incomplim l'article 20 de la Constitució?", li pregunta. Pugtió també recorda a Millo que "els símbols, banderes i pancartes de color groc no són partistes" perquè no representen cap partit sinó "el dolor i el rebuig a l'empresonament de representants polítics i de líders d'entitats". També expressen, insisteix, el rebuig a "la utilització dels tribunals per part del govern espanyol", que considera "incapaç" de solucionar un "problema polític" com faria "un estat realment democràtic: a través del diàleg i la negociació; i no amb la presó, la censura, la repressió i la imposició".

En aquest sentit, assegura que el municipi defensa i defensarà sempre la pluralitat d'opinions i la llibertat per expressar-les lliurement en qualsevol espai públic, "siguin d'un costat o d'un altre". Per això, el convida a parlar "amb tots els ciutadans i a expressar les seves idees i opinions".

Amb tot, el batlle li recorda que "una de les nostres obligacions com a representants polítics és donar explicacions" als veïns i li diu que tenen "moltes preguntes sobre l'actuació policial durant el referèndum". " Per què cap comandament, abans d'apallissar els veïns, va intentar dialogar amb els concentrats?, Per què van apallissar indiscriminadament tots els ciutadans que es trobaven al pavelló, sense importar edat, condició o implicació en els fets? Era necessari aplicar tanta violència davant de persones indefenses?", es pregunta.

Puigtió insisteix que malgrat "la violència indiscriminada i injustificada", la Guàrdia Civil no va aconseguir impedir la celebració del referèndum. "Perquè en un acte de dignitat i de defensa dels drets més fonamentals, els veïns vam anar a votar igualment i massivament", afegeix.

L'alcalde assegura que l'actuació policial és "la vergonya de tot Europa" i el que "realment ha trencat la convivència entre els veïns i no els símbols que es puguin penjar en espais públics".

Finalment, Puigtió aprofita per "instar" al govern espanyol que Millo representa a "complir la Declaració Universals dels Drets Humans" que "segons la Constitució espanyola, és d'obligat compliment".