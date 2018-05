I si ara entra el número 21 de la candidatura?

Després del sainet que va suposar el relleu a l'alcaldia de Girona de Carles Puigdemont quan aquest va acceptar convertir-se en el 130è president de la Generalitat, i posteriorment d'Albert Ballesta, ara la història es podria repetir per saber qui podria entrar en lloc d'Isabel Muradàs, en cas que l'alcaldessa, Marta Madrenas, accepti la renúncia que li ha presentat la quarta tinenta d'alcaldia. Muradàs està investigada pel cas del 3% de suposat finançament il·legal de CDC a través d'adjudicacions d'obres i serveis públics i ha manifestat la seva intenció de centrar-se en la seva defensa. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 15 de juny per suposadament haver donat «informació privilegiada» a un constructor quan ella combinava el càrrec a l'Ajuntament amb el de subdirectora d'Estudis i Coordinació del Departament de Governació.

Pep Pujols, actual director dels serveis territorials d'Esports de la Generalitat a Girona, seria un dels qui estan més ben posicionats. A la llista de Puigdemont per afrontar els comicis municipals del mes de maig del 2015, Pujols ocupava el lloc número 21. L'exjugador del Valvi és un dels qui fa temps que es deixa veure més a Girona -amb el relleu de Puigdemont i de Ballesta- se'l va poder veure sovint a la plaça del Vi i fins i tot a la llotja presidencial del Teatre Municipal.

Molta gent recorda el terrabastall que va suposar que Puigdemont escollís Ballesta com el seu substitut a l'alcaldia, malgrat ser el número 19 de la candidatura del grup municipal de CiU a Girona quan hi havia disset noms previs a la llista. Posteriorment, amb la renúncia de Ballesta i l'arribada a l'alcaldia de Madrenas (número 3), qui va entrar com a regidor pel retorn als Serveis Territorials d'Interior de Ballesta va ser el número 20, Narcís Sastre.

Muradàs, qui va ser una de les poques que públicament havien manifestat la seva predisposició com a alcaldessa (també ho va insinuar el portaveu de CiU, Carles Ribas, número 5) va anar apagant-se tot i ser la número 2 de la candidatura de Puigdemont. Muradàs, que havia estat primera tinenta d'alcaldia i alcaldessa accidental mentre es resolia la marxa de Puigdemont, acabaria renunciant a ser vicealcaldessa i va passar a ser la quarta tinent d'alcaldia. Va assumir la vicealcaldia Eduard Berloso, número 10 de la llista i company seu a Demòcrates. Quan es va saber que Muradàs apareixia a la investigació del cas 3%, va deixar el partit i va continuar com a independent. Des de fa mesos, entre passadissos se sabia que Muradàs donaria per acabat el seu pas per la política quan s'extingís el mandat.

En cas que finalment Muradàs deixés de ser regidora i entrés Pujols, a l'equip de govern de CiU, format per l'alcaldessa i nou regidors, hi hauria el número 20 (Narcís Sastre) i el número 21 (Pep Pujols). Pujols és llicenciat en Educació Física i té un màster en Direcció i Gestió Esportiva. Tenint en compte que Muradàs és la regidora d'Educació i Esports, això provocaria pocs canvis dins del govern local. En cas que aquest rebutgés, el número 22 és Carles Mulero, actual cap del gabinet d'alcaldia, que difícilment voldria canviar el càrrec.



Maria Mercè Garcia

La número 23 de la candidatura de CiU a les eleccions municipals és Maria Mercè Garcia, auditora i llicenciada en Economia. Està a la candidatura de la formació nacionalista per Demòcrates de Catalunya. Podria ser la carta de Demòcrates si considerés que el lloc vacant de Muradàs ha de ser per a la seva formació. En les eleccions del 2007, amb Puigdemont ja com a cap de llista, va arribar a estar situada al número 8. La número 24 és la militant històrica de CDC Marina Ayats, membre de la sectorial de la Gent Gran del partit. El número 25 seria Coralí Cunyat, presidenta de Fira de Girona, que difílment deixaria el càrrec.

Sigui com sigui, Madrenas, aprofitaria per posar una persona de confiança i que sigui ja una aposta de cara a les eleccions del 2019. A més, forma part de l'executiva local del PDeCAT que lidera la mà dreta de Madrenas, Maria Àngels Planas. Tot això, en cas que no es es busqués la manera de respectar algú de la llista dels que van renunciar entre l'onze i el divuit de la llista. Són, per ordre: Vicenç Estanyol, Marta Cullell, Carles Bonaventura, Gemma Martínez, Albert Colomer, Pol Xart, Roser Urra i Júlia Calders.