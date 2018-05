Captors «vs» captadors

Amb l'arribada del bon temps, torna a ocupar la ciutat una fauna a la qual ja ens hem acostumat. I no ho dic en to despectiu, perdoneu si a algú li molesta l'expressió. Però és que no sé massa bé com anomenar els diferents grups que aprofiten els encreuaments més estratègics per mirar de captar la nostra atenció. Una guerrilla de captadors per a ONGs, que ha professionalitzat la seva acció fins al punt de no importar el color de l'armilla. Ahir Metges sense Fronteres, avui UNICEF. I demà qui ho sap. Mateixa persona, diferent armilla. No sé massa bé si aquest sistema de captació funciona. Suposo que sí, si no no es faria servir encara. Però és tan complicat creuar certes zones de la ciutat sense ser un maleducat insolidari o sense semblar que tens en el cervell un Google Maps per recalcular rutes alternatives, que he de pensar que l'èxit d'aquestes campanyes rau en la tossuderia. Una mica com passa amb els Testimonis de Jehovà, que han sabut detectar els punts clau per on passa més gent, especialment els dies de festa. És cert que la seva és una activitat estàtica però visual, i no t'assalten com els altres, però són a tot arreu. Fins i tot els cap de setmana, i en hores en què els de les ONGs encara no han encetat la jornada laboral, o ja l'han acabada. Gran diferència, aquesta, entre els voluntaris i els assalariats.

I ens tenia acostumats a la seva aparició, un tercer bloc important de captadors de temporada. Els cambrers. Carta en mà et preguntaven amb l'idioma que intuïen sabies parlar si volies dinar. O sopar. Enguany cal dir que la seva activitat ha entrat en una fase d'hibernació curiosa, segurament suggerida per la municipalitat. Malgrat tot, estiguem tranquils, que un quart sector de captors, que no de captadors, per respecte als altres tres, està ocupant els carrers de Girona, especialment de nit. Amagats darrere de passamuntanyes, banderes espanyoles i la coreografia de Ciutadans, fan ràtzies en punts estratègics de la ciutat intentant captivar la llibertat d'expressió, la pau, i sobretot la nostra paciència. Els matisos són sempre importants. Captors versus captadors.