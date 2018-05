El CDR de Salt protesta per un acte en favor de Tabàrnia

Activistes del CDR de Salt van fer ahir un acte de protesta per la presentació, prevista per a dimecres a la tarda, de la Plataforma per Tabàrnia a la Coma Cros (19.00 hores). Ahir a la tarda, el CDR va fer una concentració davant de l'ajuntament. Avui han organitzat un taller de màscares, llaços i pancartes a la plaça dels Peixos i, per a dimecres, tenen previst concentrar-se a la Coma Cros mitja hora abans de l'acte en favor de Tabàrnia. Han anunciat que serà un acte «pacífic, on tothom haurà d'estar en silenci i les mans enlaire, amb caretes blanques, creu vermella a la boca i llaços grocs». Afirmen que l'acte vol ser de «rebuig total als actes d'odi als valors democràtics i d'exaltació a l'empresonament dels presos polítics».