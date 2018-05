Comencen els treballs de fonamentació del pont del Dimoni

L'Ajuntament de Girona preveu que aquesta setmana comencin els treballs més visibles de fonamentació del nou pont del Dimoni. El consistori nega que l'obra de construcció de l'estructura s'hagi aturat, com insinuaven alguns veïns en no detectar operaris durant molts dies, sinó que primer s'han hagut de fer uns preparatius de fonamentació molt exhaustius però poc visibles sobre el terreny. Aquest dilluns estava previst iniciar treballs més evidents i es preveu que durant aquesta setmana es faci l'excavació, l'armadura i el formigoneig dels fonaments de banda i banda del pont. Primerament començaran per una banda i, posteriorment, executaran l'altra.