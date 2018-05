La CUP vol accelerar les mesures de lluita contra de la segregació escolar

La CUP-Crida per Girona s'ha posicionat al voltant de les dades de preinscripció escolar per al curs del 2018-2019 a la ciutat. La formació ha destacat la davallada de les concertades vinculades a l'Opus Dei, i en especial el Bell-lloc del Pla, que només ha rebut 39 preinscripcions per a les 75 places ofertades.

Els cupaires han reclamat que aquesta manca de demanda derivi en la pèrdua del concert educatiu per un dels tres grups. Així mateix, insisteixen que de cares a propers cursos en què es prevegi una reducció de la demanda, en la planificació de l'oferta es prioritzi la retirada de concerts en comptes del tancament de grups públics com ha succeït enguany, en què l'eliminació d'un grup al Cassià Costal ha comportat que fins a 11 famílies n'hagin quedat fora.

Una altra dada important és el nou fracàs de la demanda de l'IES Ermessenda, que actualment està ubicada en barracons. Els cupaires ja havien advertit de la necessitat de fer un esforç des del Departament d'Ensenyament i des de l'Ajuntament d'acompanyament a les famílies i amb les escoles que podien ser les principals "proveïdores" d'alumnes d'aquest centre. La formació també ha aprofitat per fer una crítica general a com s'ha gestionat la creació d'aquest institut des de l'inici, i ha mostrat la seva preocupació per les incerteses encara existents en relació amb la ubicació de la seva nova seu prevista en una nau de la carretera Barcelona.

D'altra banda, la CUP-Crida per Girona va traslladar a la comissió de planificació del Consell Municipal d'Educació diverses mesures per tal de lluitar contra la segregació escolar. Les propostes són reservar places de Necessitats Educatives Específiques (NEE) fins a l'inici del curs escolar tal i com preveu la legislació vigent; no fer ampliacions de ràtio; distribuir les NEE i la matrícula viva de manera prioritària i equitativa i establir una proporció màxima de NEE per centre.

La regidora Laia Pèlach ha defensat que "l'Ajuntament de Girona ha de fer una aposta inequívoca per l'educació pública a la ciutat, i convertir la lluita contra la segregació escolar en una prioritat".