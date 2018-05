Madrenas accepta la renúncia de la investigada Muradàs i posa Pep Pujols al seu lloc

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha acceptat la renúncia com a regidora d'Esports i Educació de la quarta tinent d'alcaldia, Isabel Muradàs, després que hagi estat citada a declarar a l'Audiència Nacional com a investigada en el cas de presumpte finançament il·legal de CDC en el cas del 3%. El seu lloc l'ocuparà en número 21 de la candidatura Pep Pujols, actual delegat territorial d'Esports a Girona.

Madrenas està convençuda de la "completa innocència sense fissures" de Muradàs i ha defensat la feina feta al capdavant de les regidories d'Educació i Esports però ha explicat que ha acceptat la renuncia per mostrar "l'alta dosi d'exigència, responsabilitat ètica i moral" que han de tenir els càrrecs públics. Madrenas ho va comunicar ahir a Muradàs i a Pujols. Pujols no serà tinent d'alcaldia i l'equip de govern haurà de fer "petits" canvis que espera que l'oposició accepti, perquè hauran d'aprovar-se en el proper plenari municipal, possiblement el mes de juny.

"Sempre he cregut que els càrrecs públics hem de tenir una alta dosi de responsabilitat ètica i moral i aquesta exigència que sempre he defensat m´obliga a prendre aquesta decisió. Ho lamento profundament perquè confio en la seva honestedat sense fissures, igual com tot el govern. Ha estat una peça imprescindible en el projecte d´aquest govern en els darrers set anys", ha explicat l´alcaldessa.

Pujols és llicenciat en Educació Física i té un màster en Direcció i Gestió Esportiva i era el capità del Valvi l'any 1988 quan va pujar a primera divisió. A més Pep Pujols forma part de l'executiva local del PDeCAT de Girona que lidera la mà dreta de Madrenas, Maria Àngels Planas, actual tinenta d'alcaldia d'Hisènda i Règim Interior.

Muradàs va ser una de les poques que públicament havien manifestat la seva predisposició a ser alcaldessa en substitució de Carles Puigdemont quan aquest va marxar a la Generalitat (també ho va insinuar el portaveu de CiU, Carles Ribas, número 5), i poc a poc va anar apagant-se tot i ser la número 2 de la candidatura. Muradàs, que havia estat primera tinenta d'alcaldia i alcaldessa accidental mentre es resolia la marxa de Puigdemont, acabaria renunciant a ser vicealcaldessa i va passar a ser la quarta tinent d'alcaldia. Va assumir la vicealcaldia Eduard Berloso, número 10 de la llista i company seu a Demòcrates.

Quan es va saber que Muradàs apareixia a la investigació del cas 3%, va deixar el partit i va continuar com a independent. Des de fa mesos, entre passadissos se sabia que Muradàs donaria per acabat el seu pas per la política quan s'extingís el mandat.