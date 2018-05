El PDeCAT demana al govern de Salt "valentia" per impedir l'acte de Tabarnia

La regidora no adscrita del PDeCAT a l'Ajuntament de Salt, Fanny Carabellido, va demanar dilluns a l'equip de govern, format per ERC i IPS-CUP, "valentia" i "coherència" per denegar el permís per a la celebració d'un acte organitzat per la Plataforma per Tabarnia demà a la Coma-cros. Carabellido considera que el govern de Salt "s'ha de mullar" tal com ha fet la veïna ciutat de Girona. En canvi, el regidor del govern Àlex Barceló (ERC) va replicar que, malgrat que l'acte està "molt lluny" dels seus ideals, els organitzadors han seguit el procés per sol·licitar espais públics i, com que no han fet res il·legal, no el poden denegar. "No pensem vetar ningú per allò que pensa", va indicar Barceló.

Carabellido va considerar que l'Ajuntament de Girona, liderat per Marta Madrenas (PDeCAT), ha demostrat ser "ferm i coherent" a nivell institucional, i va demanar a l'equip de govern que sigui valent i negui a la Plataforma per Tabarnia el permís per fer l'acte a la Coma-cros. "No poden donar la culpa a la instància: igual que vam aprovar la moció per declarar Enric Millo persona non grata, institucionalment ara s'ha de dir que no", va demanar. Carabellido també va retreure a la CUP la seva abstenció que va impedir investir en el seu moment Jordi Turull com a president de la Generalitat, i va dir que "ara" i no llavors és el moment de mostrar desobediència. També va mostrar el suport del PDeCAT a qualsevol mesura que l'equip de govern prengui per impedir aquest acte.

Des de l'equip de govern, Barceló va recordar que per la Coma-cros hi han passat entiats de tot tipus i fins ara ningú s'hi ha mostrat en contra. "El cinisme està clar que no té partits ni creences", va reblar. En aquest sentit, va etzibar a Carabellido: "No em convencerà que vostè és més independentista que jo". Barceló va dir que, com que la Plataforma no ha fet res il·legal, no la poden vetar, però que si ho fan serà "l'excusa perfecta" per no donar-los permís la propera vegada.