El ple de Salt rebutja una moció de Cs contra les màfies que ocupen habitatges

El ple de Salt va rebutjar ahir una moció de Ciutadans per lluitar contra les màfies que ocupen habitatges no per necessitat, sinó per pura especulació. La proposta demanava que es posés a disposició de les comunitats de veïns les eines legals de l'Ajuntament per fer front als prejudicis derivats de les ocupacions il·legals, que la Generalitat aprovés nous protocols de comunicació perquè els grans tenidors tinguin constància que les seves propietats han estat ocupades, que els cossos policials treballessin conjuntament contra aquestes màfies i que es demanés reformar el codi penal per endurir les penes de presó, entre d'altres. La moció va tenir el suport de Cs, PxC, CiU i PSC, mentre que el govern (ERC i Ips-CUP) i els regidors no adscrits del PDeCAT s'hi van mostrar en contra. Canviem Salt es va abstenir.

El regidor d'Habitatge, Ferran Burch, va explicar que el govern, òbviament, està en contra de les màfies, però ja està treballant amb les seves pròpies eines per fer-hi front. També va lamentar que el Constitucional tombés algunes lleis que permetien fer-hi front. En canvi, el portaveu de CiU, Jaume Torramadé, va tornar a acusar el govern de ser «okupes- friendly» i va lamentar que no vulgui fer «absolutament res» per acabar amb aquesta situació. També el regidor de Cs, Atilano González, va lamentar la falta de suport del govern a una qüestió que considera «una necessitat urgent».

El PDeCAT va justificar el vot en contra perquè el Congrés ha aprovat la seva proposta d'agilitzar els desnonaments d'ocupes especulatius, i vol esperar primer a veure com es desenvolupa.