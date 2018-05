El PSC no entén la decisió de Madrenas i assegura que l'entrada de Pujols evidencia "la feblesa" de l'equip de govern

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, no entén que l'alcaldessa Marta Madrenas hagi decidit acceptar la renúncia de la tinenta d'alcalde Isabel Muradàs arran del cas 3%. Paneque es remet al comunicat que va fer públic l'equip de govern divendres passat, quan es va conèixer la citació de l'Audiència Nacional, en què CiU demanava "respecte" cap a Muradàs, confiava en la seva innocència i recordava que el procés judicial es troba encara "en una fase molt inicial".

De fet, Paneque demana "màxima prudència" en relació a Muradàs, "perquè és la justícia qui ha d'establir què ha passat quan hi hagi sentència ferma". Sigui com sigui, però, la portaveu socialista ja avança que l'entrada de Josep Pujols com a regidor, que anava de número 21 a la candidatura de CiU al 2015, és "un despropòsit que exemplifica la profunda inestabilitat, feblesa i manca de rumb de l'Ajuntament de Girona amb Marta Madrenas com a alcaldessa".