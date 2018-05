La Cursa de la Policia Local de Salt, aquest any solidària amb l'IDIBGI

La Cursa de la Policia Local de Salt, que aquest any arriba a l'edició que fa dotze, col·laborarà amb el Centre d'investigació Biomèdica IDIBGI a Salt. La inscripció a la cursa serà gratuïta, però a la sortida hi haurà una carpa de l'IDIBGI, perquè qui ho vulgui pugui fer un donatiu que es destinarà 100% a investigacions. Es farà aquest divendres, amb sortida des de l'Era de Cal Cigarro.

La cursa es fa tradicionalment el dia de la Diada de la Policia, que aquest any té un gest de solidaritat amb les persones que pateixen malalties que s'investiguen al Centre d'investigació Biomèdica IDIBGI a Salt. A més d'agents de la policia, solen partiicpar-hi veïns de la població i dels entrons i alguns dels atletes populars més ràpids, com Jordi Rabionet.

La marxa sortirà a les nou del matí i la cursa, mitja hora més tard. Tots els participants rebran una samarreta com a obsequi. A més, hi haurà una entrega de trofeus, es farà una botifarrada i hi haurà un sorteig entre tots els participants. La cursa és apta per a participants amb gossos, els quals hauran d´anar lligats en tot moment.

Les proves discorreran en un circuit urbà i forestal d´uns 7,5 km aproximadament pel municipi de Salt..

Des de l'IDIBGI s'ha preparat una visita a les instal·lacions d'investigació que té a Salt, perquè els agents puguin conèixer de primera mà la seva feina. L'IDIBGI (2005) té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995), i la seva finalitat és promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l' àmbit de les comarques de Girona. Des de l' any 2008 té caràcter públic, amb l' entrada de la Generalitat en els òrgans de govern, i actualment forma part, com a centre adscrit, al programa CERCA.