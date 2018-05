Detingut per provocar aldarulls en un bar i amenaçar la gent amb una navalla a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per provocar aldarulls al bar de l'estació de Renfe de Girona i amenaçar la gent amb una navalla. Els fets han tingut lloc cap a les set del matí. L'arrestat, que té 54 anys i és veí de Salt (Gironès), ha començat a cridar a dins del bar i a molestar els clients que a aquella hora hi estaven esmorzant. El cuiner ha sortit de darrere la barra per fer-lo fora i ha estat llavors quan l'individu, que es trobava sota els efectes de les drogues, ha tret una navalla. L'home ha començat a esgrimir-la i a proferir amenaces sense deixar de cridar. El personal de seguretat ha alertat els Mossos d'Esquadra, que han anat fins a l'estació. Com que l'individu no es calmava, els agents han hagut d'actuar per reduir-lo. L'home, que té antecedents, es troba a hores d'ara a les garjoles de la comissaria. Se l'acusa d'un delicte d'amenaces.