Ensenyament no preveu el quart institut de Salt a curt termini

El departament d'Ensenyament no preveu un quart institut a Salt a curt termini. Aquesta era una de les demandes que la comunitat educativa va fer en la protesta que a principis de maig va reunir 300 persones als carrers de la vila.

El govern municipal (ERC-IpS-CUP) veu amb bons ulls aquesta petició i s'hi suma, però segons va explicar en el ple de dilluns el regidor d'Educació, Fermí Cunill, fa uns mesos van preguntar a Ensenyament si hi havia el compromís de fer el quart institut i aquest els va respondre que de moment ho tenen parat. «La nostra proposta era que, si el departament s'hi comprometia, nosaltres hi posaríem els mitjans per tirar endavant», va indicar Cunill. En canvi, el regidor del PSC Joan Martín els va retreure que el consistori no hagi cedit els terrenys per a aixecar-lo. «Ensenyament ens va dir que no es pot fer el quart institut perquè no hi ha terrenys cedits per ubicar-lo», va assenyalar el socialista, que va recordar que la necessitat de places de cicles formatius a mig termini fa més necessari que mai el quart institut. Cunill, però, va replicar que el compromís ha de ser del departament, i que ells no tenen intenció de «cedir els terrenys i passar la pilota»: «Nosaltres vam fer la gestió per aconseguir un compromís, i ara estem negociant per solucionar-ho», va assenyalar.

Una altra qüestió que va generar debat en el ple de dilluns va ser el Centre d'Arts Escèniques El Canal, gestionat pels ajuntaments de Girona i Salt, la Diputació i el departament de Cultura de la Generalitat. El portaveu de CiU, Jaume Torramadé, va retreure a l'equip de govern que portin «tres anys sense fer res», i els va recordar que l'Ajuntament de Girona ha anunciat la rehabilitació del Modern per dedicar-lo a la mateixa funció que hauria de tenir el Canal.

La regidora de Cultura, Eva Rigau, va admetre que li costava donar una resposta, ja que no li agrada com s'està portant a terme la gestió de l'equipament i com s'ha desenvolupat en els darrers anys. «No m'agrada gens, i ho saben les tres administracions amb qui ens anem reunint», va indicar. Rigau va explicar que, a hores d'ara, el màxim que s'ha aconseguit és que la Diputació hagi inclòs en els seus pressupostos la contractació de tres persones per a gestionar el Canal. «A partir d'aquí, espero i desitjo poder algun dia que la cosa funciona», va assenyalar. Pel que fa al Modern, va explicar que ni l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ni el regidor de Cultura gironí, Carles Ribas, els han exposat en què consistirà el projecte. «Quan en alguna reunió ens diguin què volen fer i quina relació volen que tingui el Modern amb el Canal, llavors actuarem», va concloure.

Finalment, el regidor de Seguretat, Toni Vidal, també va anunciar que la intenció del govern és que s'instal·li la càmera de videovigilància a la plaça de la Llibertat abans de l'estiu. Serà la primera de la trentena de videocàmeres que s'instal·laran als carrers en els propers mesos.