Pep Pujols: «Si puc, compaginaré l'Ajuntament i la Generalitat»

Quan sigui regidor, deixarà el càrrec de director dels Serveis Territorials d´Esports?

Intentaré compaginar els dos llocs perquè no vull deixar el càr­rec a la Generalitat. Encara no m´he assegut amb l´alcaldessa per mirar la dedicació i els temes vinculats a les regidories. Tot just vaig rebre la trucada dilluns per dir-me que comptava amb mi però, si puc, ho compatibilitzaré.

És una nova responsabilitat.

I un orgull que hagin pensat en mi i em donin confiança.

Serà regidor d´Esports i Educació. Sobre esports, ja sap de què va la cosa.

Correcte. Puc aportar experiència. Per a mi no és un camp nou i puc aportar un gra de sor­ra al projecte municpal actual. A més de representant territorial d´Esports, soc llicenciat en Educació Física i tinc un màster en Direcció i Gestió Esportiva.

I d´Educació?

Mantindré la línia de treball d´Isabel Muradàs. Ha fet una molt bona feina i, a més, quan assumeixi la regidoria, quedaran poc més de deu mesos abans no hi hagi noves eleccions i pocs canvis podria fer. Ser representant territorial i veure com funcionen les administracions em pot servir.