La Plataforma per Tabàrnia cancel·la l'acte a Salt

La plataforma per Tabàrnia ha cancel·lat l'acte que tenia previst celebrar avui a Salt, un acte de presentació a la Coma Cros. Segons han informat els organitzadors en un comunicat difós a les xarxes socials, han decidit anul·lar la convocatòria per "motius personals". En la mateixa nota, demanen perdó als que preveien assistir i agraeixen a diversos usuaris els esforços per l'organització de l'acte. Tot i la comunicació a les xarxes, la Plataforma no ho ha comunicat oficialment ni a l'Ajuntament ni a la Coma Cros.



Tot i l'anul·lació de l'acte, el que sí que s'ha mantingut és la concentració de rebuig en la que hi participen unes 15 persones. Cinc furgonetes dels Mossos vigilen el desenvolupament de l'acte.



El passat dilluns, activistes del CDR van fer un acte de protesta per aquesta presentació fent una concentració davant l'ajuntament i diverses activitats. També tenien previst organitzar un taller de màsqueres, llaços i pancartes a la plaça dels Peixos coincidint amb l'acte de la Plataforma per Tabàrnia.



La regidora no adscrita del PDeCAT a l'Ajuntament de Salt, Fanny Carabellido, va demanar dilluns a l'equip de govern, format per ERC i IPS-CUP, "valentia" i "coherència" per denegar el permís per a la celebració d'un acte organitzat per la Plataforma per Tabarnia demà a la Coma-cros. Carabellido considera que el govern de Salt "s'ha de mullar" tal com ha fet la veïna ciutat de Girona. En canvi, el regidor del govern Àlex Barceló (ERC) va replicar que, malgrat que l'acte està "molt lluny" dels seus ideals, els organitzadors han seguit el procés per sol·licitar espais públics i, com que no han fet res il·legal, no el poden denegar. "No pensem vetar ningú per allò que pensa", va indicar Barceló.





COMUNICADO OFICIAL



Si algún CDR quiere concentrarse pacífica y silenciosamente en Salt puede hacerlo, siempre que siga las ordenanzas municipales.



Nota: los plásticos amarillos se depositan en el contenedor...? ?? pic.twitter.com/2UXJtbdjsN — Plataforma por Tabarnia - Oficial (@PT_Tabarnia) May 30, 2018