El jurat declara culpable d'assassinat un dels dos acusats pel crim del Caribbean

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat Taoukik El Yassini, un dels dos acusats pel crim a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona. El veredicte considera provat, basant-se sobretot en les declaracions de testimonis i les imatges de les càmeres de seguretat, que El Yassini va ventar una pallissa mortal a la víctima quan es trobava del tot "indefensa" i després d'acorralar-la contra un mur. El jurat, però, sí que ha estimat una atenuant de reparació del dany per a l'acusat (ja que ha consignat 10.000 euros per cobrir indemnitzacions). Pel què fa a l'altre processat, el veredicte conclou que va cometre un delicte de lesions lleus, perquè tot i que va agredir la víctima quan fugia, no ho va fer "amb intenció d'acabar amb la seva vida". Després de la lectura del veredicte, el fiscal ha mantingut la petició de 21 anys de presó i 7 més de llibertat vigilada per a Taoukik El Yassini. Per a l'altre processat, a qui l'Audiència ja ha deixat en llibertat, ha sol·licitat que se'l condemni a pagar una multa de 900 euros.