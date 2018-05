Nova estació de Girocleta a Sant Ponç

Aquest matí s´ha posat en marxa la nova estació de Girocleta del barri de Sant Ponç, ubicada a l´alçada del número 38 de l´avinguda de França. Es tracta de la vintena parada del servei municipal de bicicletes a Girona i constarà de 26 aparcaments.

Segons ha informat l'Ajuntament, aprofitant l´estrena de la nova estació, han entrat en servei 15 bicicletes noves que se sumen a les que hi havia fins ara per arribar a la xifra de 225 bicicletes al carrer. Aquestes unitats es divideixen en els 535 aparcaments que hi ha distribuïts per tots els barris de la ciutat.

El tinent d´alcaldia i regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l´Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha explicat que "la nova estació suposa un pas important per la mobilitat global de la ciutat, ja que està ubicada al costat d´una zona d´aparcaments dissuasoris per a vehicles i amb molts serveis de ciutat importants a prop, com l´Hospital Josep Trueta". De fet, des de l'hospital es porta a terme una campanya per promoure l´ús de la bicicleta per desplaçar-se fins al centre hospitalari tant entre el col·lectiu mèdic com administratiu o els pacients. L´Ajuntament de Girona ha col·laborat en la campanya amb el disseny del cartell.

Seguint amb la voluntat d´apropar el servei de Girocleta als diferents sectors, l´Ajuntament de Girona està treballant per estrenar aviat una nova parada a Pont Major.



Més de 3.000 persones usuàries

El nombre d´usuaris i usuàries de Girocleta segueix augmentant dia a dia. En el primer trimestre del 2018, l´ús s´ha incrementat un 30% en relació amb el mateix període de l´any anterior i actualment ja hi ha 3.043 usuaris.

Pel que fa a xifres màximes d'ús diari hi ha hagut 2.056 lloguers el 16 de maig, i 2.081 el 23 d'abril coincidint amb la diada, per tant ja s'han superat també els 1.900 de màximes de l'octubre de l'any passat.