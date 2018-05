Es fan passar per turistes per robar a un grup al Barri Vell

De lladres especialitzats a robar a turistes n'hi ha arreu de Catalunya i la policia sempre està amatent perquè no es produeixi el delicte i els qui venen a passar uns dies acabin per patir un fet que els pugui amargar les vacances.

Aquest dilluns els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van enxampar dos lladres especialitzats in fraganti mentre actuaven a ple dia pel Barri Vell de la ciutat de Girona.

El cas es va desencadenar pels volts de la una del migdia, va ser llavors quan una patrulla de paisà dels Mossos estava fent una ronda per tal de prevenir robatoris i tot d'una es va trobar amb una parella sospitosa.

Van comprovar com la parella -home i dona- es feien passar per turistes i seguien als grups de visitant del barri Vell de la ciutat. L'home es va apropar a una altra parella de turistes amb un mapa i els van demanar per un lloc.

En aquell mateix moment, la dona sospitosa es va posar a la part de l'esquena darrera de la parella i va obrir la cremallera d'una motxilla.

Tot seguit en va extreure els bitllets de l'interior d'un moneder. Un cop va aconseguir el botí, li va passar a la dona que s'ho va amagar a dins dels sostenidors. La patrulla va veure tots aquests moviments dels presumptes autors del furt i per això, els van interceptar i detenir.



Diners amagats als sostenidors

Els van identificar i durant l'escorcoll a la dona li van trobar entre els sostenidors, dos bitllets de 20 euros, un bitllet de deu euros i un bitllet de 20 lliures irlandeses.

Davant d'aqesta situació, els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir la parella per un presumpte delicte de furt lleu. Es tracta d'un home, de 38 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Tarragona i una dona, de 36 anys, de nacionalitat romanesa i veïna de València.

Ambdós detinguts compten amb diversos antecedents policials arreu d'Espanya per aquesta mateixa tipologia de fets.

Les víctimes turistes van representar l'11,5% del conjunt de víctimes de la Regió Policial de Girona durant tot l'any passat. És un 6,3% més que l'any 2016 quan el total de víctimes va ser de 5.518 vers les 5.863 de l'any 2017.

Els fets delictius més comuns que pateixen els turistes, com va passar aquest dilluns al Barri Vell amb el cas descrit, són els furts.. També hi ha hagut robatoris amb força a l'interior de vehicle.