Protesta silenciosa contra l'acte «fantasma» de Tabàrnia a Salt

Presentació fallida. La presentació de la Plataforma per Tabàrnia a Salt es va suspendre ahir a última hora i només hi va assistir una de les quatre entitats convocants: Borbònia, que va oferir un breu discurs per a una vintena de persones. A l'exterior de la Coma-cros, unes 150 persones convocades pel CDR de Salt van protestar de forma pacífica i silenciosa contra l'acte. Els Mossos van fer un cordó policial però no hi va haver incidents.

l polèmic acte que la Plataforma per Tabàrnia havia de celebrar ahir a la Coma-cros de Salt va passar amb més pena que glòria : només s'hi va presentar una de les quatre organitzacions convocants i va reunir una vintena de persones. Més èxit va tenir la protesta silenciosa que havia convocat el CDR a l'exterior de l'edifici, que va reunir unes 150 persones. Malgrat que els Mossos d'Esquadra van fer un cordó policial, no es va produir cap incident.

L'acte s'havia de celebrar a les set de la tarda, havia de suposar la presentació oficial de la Plataforma per Tabàrnia a Salt i estava co-organitzat per les entitats Borbònia, La Silenciosa CAT i Caminem Junts. Estava anunciada la presència de Tomás Guasch, Miguel Martínez i Pau Guix.

A les sis de la tarda, membres dels CDR de Girona i Salt van començar a concentrar-se a les portes de la Coma-cros amb llaços grocs, pancartes a favor de la llibertat dels presos i en contra de Tabàrnia, plataforma que van qualificar de «feixista». La consigna era clara: fer una protesta absolutament pacífica i silenciosa. Entre els assistents hi havia el regidor d'IPSC-CUP Ferran Burch i el regidor no adscrit però militant del PDeCAT Josep Valentí. Just en aquell moment, la Plataforma per Tabàrnia va anunciar a través de Twitter que suspenia l'acte per «motius personals» i demanava disculpes per les molèsties causades. Tot i això, ningú va avisar ni l'Ajuntament ni la Coma-cros de la suspensió de l'acte, de manera que la protesta va continuar a l'exterior i els Mossos van fer un cordó policial.



Una vintena d'assistents

A les set en punt van començar a arribar els primers assistents a l'acte: una vintena, entre els quals va haver-hi una estona els regidors de PxCat a Salt, Sergi Fabri i Sergio Concepción. De les quatre organitzacions convocants, però, només en va aparèixer una: Borbònia.

El seu president-fundador, José Luis Rodríguez, va lamentar la suspensió de l'acte i va explicar que ningú els ho havia comunicat. Tot i això, va fer un breu parlament on va animar els assistents a participar a la Via Augusta de l'1 de juliol, en què volen donar la benvinguda als turistes des dels marges i ponts de l'autopista tot exhibint banderes catalanes, espanyoles i europees. També va fer una crida a no donar ressò mediàtic a l'independentisme. A continuació, va haver-hi un petit debat entre els assistents, que van lamentar les dificultats per organitzar actes d'aquests tipus.