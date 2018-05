Retiren un pont de fusta de les hortes de Santa Eugènia que s'havia podrit

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir un pont de fusta que hi havia en un dels estanys de les hortes de Santa Eugènia perquè s'havia podrit. Ara mateix, la infraestructura no tenia gaire utilitat i s'havia instal·lat més per estètica que per permetre el pas a cap indret concret, tal com ha exposat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre.

Des de feia un temps, ja s'impedia el pas per aquest pont amb diferents cintes en ambdós costats per evitar cap incidència. El pont estava suspès a molt poca distància de l'aigua i amb el pas dels anys les fustes s'havien podrit. «Com que tampoc era un pas imprescindible i per motius de seguretat s'ha optat per retirar-lo», ha indicat Sastre. En aquest sentit, el responsable municipal ha recordat que «la seva retirada no perjudica el pas per l'espai ni la possibilitat de veure i gaudir del medi». Properament, es col·locaran les fustes que tanquen l'accés a l'estany en aquest punt, tal com ho està a la resta. Els diversos estanys formen part del pla que va servir per ordenar les hortes, fa uns deus anys, i crear dos estanys que s'omplen amb aigua sobrant de l'aigua de rec de les hortes i de la séquia.