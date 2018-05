Retiren les tanques del pati temporal de l'escola Eiximenis

Les tanques del pati temporal de l'escola Eiximenis de Girona es van començar a retirar ahir per poder alliberar la part de la plaça de l'U d'octubre del 2017 que estava ocupada des de fa mesos per unes obres al recinte escolar. En concret, les tanques permetien als escolars tenir un lloc d'esbarjo a la plaça, situada al costat del col·legi, mentre el pati estava en obres per la construcció d'una doble pista esportiva que s'ha allargat més del previst inicialment. L'Ajuntament de Girona va informar fa uns dies que aprofitaria aquestes mateixes tanques per col·locar-les al pati de l'escola Cassià Costal, a la carretera Barcelona, i fer un perímetre a l'entorn de la nova pista coberta.