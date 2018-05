Una tempesta curta i intensa fa caure part d'un arbre a Girona

Un temporal curt però intens va afectar ahir gran part de les comarques gironines. Durant la franja horària del migdia, una tempesta va descarregar amb força i va deixar, en alguns casos, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. La ciutat de Girona va ser un dels punts on es va notar més, quan de cop va esclatar a tres quarts d'una, finalitzant al cap de poca estona amb una notable quantitat d'aigua acumulada als carrers del centre i amb la caiguda d'una branca d'arbre a la calçada. Un dels indrets que es van inundar notablement va ser la plaça Bell-Lloc.

El cos de Bombers va realitzar una actuació a la ronda de Sant Antoni Maria Claret al voltant de dos quarts de dues, per tal de retirar una branca que s'havia trencat a causa de la intensa pluja. Agents del cos de bombers van tallar la branca a trossos i van treure-la de la calçada perquè els vehicles poguessin tornar a circular amb normalitat per la via.

Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va activar un avís per intensitat de pluja en veure que els xàfecs previstos per la jornada podien anar acompanyats de tempesta, calamarsa, pedra, o possibles fortes ratxes de vent. Així doncs, la perillositat es trobava en un risc entre moderat i alt.

Molta aigua en poca estona

La durada del temporal va ser més aviat curta i en la majoria dels llocs no va superar la mitja hora. La localitat gironina que més aigua va acumular ahir va ser Angles, amb 22l/m2, seguida de Puigcerdà amb 18,7l/m2, la Vall d'en Bas amb 18,7l/m2 també i Sant Pau de Segúries amb 16,4l/m2. També a Fornells de la Selva i Darnius van caure 10l/m2, i en el cas de la ciutat de Girona la precipitació es va quedar en 7,2l/m2, per sobre de Castelló d'Empúries i per sota d'Olot. La distribució, en general va ser força extensa, tot i que els ruixats no van estar presents arreu de la demarcació. Mentre en alguns llocs descarregava el temporal, en altres llocs com a la comarca del Baix Empordà feia sol i no hi havia ni pluja ni vent.

Tal com va passar en alguns punts de Catalunya, la precipitació podia caure també en forma de pedra. Així de fet va passar a l'Alt Empordà, on les pluges es van convertir ràpidament en una pedregada que va descarregar amb especial intensitat sobre la localitat de Bàscara.

Seguint la mateixa línia de les inestabilitats dels darrers dies, el matí d'avui serà més assolellat, però a la tarda podrien caure alguns ruixats a punts del Pirineu, del Prepirineu i del prelitoral. Pel que fa al cap de setmana –el primer del mes de juny– la jornada de dissabte tindrà un comportament primaveral. Matí ben tranquil, amb força sol i creixement de nuvolades a la tarda. En canvi diumenge entrarà més en joc la presència de canvis i la possibilitat d'estones amb temps tranquil i d'altres amb el pas de línies de precipitació, fins i tot amb característiques tempestuoses.