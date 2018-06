Condemnen a quatre anys i mig de presó el veí de Salt que va abusar de la seva fillastra

L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i mig de presó el veí de Salt que va abusar sexualment de la seva fillastra i que la va obligar a veure vídeos pornogràfics. La sentència recull que els fets van tenir lloc entre el 2014 i el 2016, quan la menor tenia entre 10 i 12 anys. El tribunal recull que el processat es va aprofitar de la menor quan tots dos estaven sols a casa. La sentència, doncs, condemna Juan Carlos G.G. pels delictes d'abús i provocació sexual. Li imposa una pena de 4 anys i mig de presó i li prohibeix acostar-se a menys de 300 metres de la fillastra durant 10 anys i mig.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, considera provat que el processat va abusar de la jove quan tan sols era una adolescent. El primer dels fets va tenir lloc el 2014, quan la nena tenia uns 9 anys. Aleshores, en feia cap a un que l'acusat s'havia ajuntat amb la seva mare (després de tenir-hi un fill en comú) i tots vivien en un pis de Salt. Un divendres, després que la nena sortís de l'escola, el seu padrastre li va posar un vídeo pornogràfic a la tauleta i va «obligar la menor a veure'l». Ho va fer a l'habitació, aprofitant que tots dos estaven sols al domicili.

El document també considera provat que Juan Carlos G.G. va abusar sexualment de la menor. En aquest cas, els fets van tenir lloc cap al 2016, quan la fillastra ja era una adolescent i tenia uns 12 anys. Aprofitant un altre divendres, després que la nena sortís de l'escola, el processat va dutxar-se amb ella, «li va demanar que li rentés els genitals» i, agafant-li la mà, «la va portar fins al seu penis».



Un delicte d'abús sexual

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona condemna Juan Carlos G.G. per un delicte d'abús sexual i un altre de provocació sexual. Per al primer, li imposa una pena de 4 anys de presó. I per al segon, una condemna de sis mesos. L'Audiència també resol que, un cop el processat surti de la presó, es passi 6 anys sota llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, el tribunal obliga el condemnat a indemnitzar la seva fillastra amb 3.000 euros pel «perjudici moral» que li ha causat arran dels fets jutjats.