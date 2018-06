La CUP denuncia que ha caigut un 12% la recollida selectiva a Girona

La CUP-Crida per Girona ha qualificat d´"alarmant" la davallada de la recollida selectiva a la ciutat, que ha passat del 47% al 35% en només un any, entre 2016 i 2017. Segons la formació, cal recular fins l'any 2005, en què la separació de residus fou del 34,53%, per trobar unes xifres tan baixes de recollida selectiva. Els cupaires subratllen que aquestes dades allunyen el municipi d´assolir l´objectiu del 60% de recollida selectiva s´ha marcat a nivell de Catalunya de cara al 2020. Per això, han carregat contra el regidor responsable de l´àrea, Eduard Berloso, i han exigit que s´apliquin mesures urgents per revertir aquesta tendència.

Així, la CUP-Crida per Girona ha criticat que l´única actuació destacada del govern actual en matèria de residus són les obres d´ampliació de la incideradora de Campdorà. Des de la formació han criticat que l´"aposta per la incineradora perpetua un model de gestió de residus obsolet i insostenible" i han recordat que "la gran inversió de recursos que està suposant l´ampliació de Campdorà podria estar-se dedicant a polítiques de sensibilització per a la prevenció i reducció de residus, i a la implantació de sistemes de recollida més eficients". Segons recorden els cupaires, l´actual model ha provocat un augment de la taxa d´escombraries d´un 7% en l´últim any a la ciutat.

En aquest línia, els cupaires han deplorat que l´aposta del govern per la recollida selectiva porta a porta de moment s'hagi vist reduïda només a l´experiència de Sant Daniel, i han criticat que no s´hagi fet una valoració pública del seu impacte un any després d´haver-se implantat. També han exigit, un cop més, que el consistori gironí es doti d´un

pla de desplegament per fases del porta a porta a tots els barris de la ciutat.

D´aquesta manera, la CUP-Crida per Girona ha denunciat la "deixadesa" i "la manca d´interès" del govern convergent per les polítiques ecologistes i de sensibilització i educació ambiental. També ha lamentat la manca de difusió i actuacions per part del govern amb motiu de la Setmana de la Natura, que se celebra a partir de dilluns, i del Dia del Medi Ambient, que s´escau el dimarts 5 de juny.