Tres detinguts per intentar robar en dos domicilis de Girona

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han detingut tres persones en poques hores per intentar robar en dos domicilis de Girona.

Es tracta de dues dones que presumptament van intentar robar en un pis del carrer del Carme i un home, que estava a dins d'una casa del barri de Sant Narcís.

Els detinguts són dues dones, de 22 i 23 anys, de nacionalitat italiana i croata, sense domicili conegut a qui s'acusa de ser les presumptes autores d'un delicte de robatori amb força, en grau de temptativa. En l'altra actuació policial, el 31 de maig van detenir un home de 28 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Girona, per un altre robatori en grau de temptativa.

El dimecres al migdia una patrulla de seguretat ciutadana, que feia tasques de prevenció de robatoris en domicilis a la ciutat de Girona, va observar dues noies assegudes en un banc del carrer del Carme que estaven amb actitud vigilant.

Quan els agents van passar pel mateix lloc poc després, van veure com una de les noies sortia del portal d'un bloc de pisos i feia indicacions a l'altra. Aquesta acció els va semblar sospitosa i van decidir identificar-les. Una de les dones portava un telèfon mòbil a la mà i una bossa amb dos mitjons, monedes i un bitllet de cinquanta euros.



La palanca, el tornavís i uns mitjons

Els mossos van fer comprovacions a l'edifici i al primer pis van observar unes marques de palanca en una de les portes fetes amb un tornavís. El bombí també presentava marques d'intent de manipulació. Seguidament, amagats al replà de l'escala, van localitzar una palanca tipus bec de lloro i un tornavís. Continuant amb les indagacions, al bloc del costat van trobar un parell de mitjons amagats darrera la porta d'accés, possiblement utilitzats per no deixar empremtes. Els agents van detenir les dues dones per la seva presumpta implicació en la temptativa de robatori.

D'altra banda, durant la matinada del 31 de maig els Mossos van rebre l'avís d'un veí del carrer Tarragona alertant que havia escoltat uns sorolls sospitosos dins la casa del veí.

Immediatament la policia va muntar un dispositiu que va permetre detenir al lladre, que no va arribar a sostreure res, quan sortia del domicili.

A més, el detingut també tenia pendent una ordre judicial de detenció per un delicte de robatori amb força.

Els detinguts compten amb antecedents policials.