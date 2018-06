Girona lliura els premis de la 38a edició dels Jocs Florals i Literaris de Secundària

Un centenar d'alumnes dels centres d'educació secundaria de Girona han participat aquest matí al lliurament de premis de la 38a edició dels Jocs Florals i Literaris que organitza l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha presidit l'acte, que ha tingut lloc al Saló de Descans del Teatre Municipal de la ciutat.

Als Jocs Florals d'enguany han resultat guanyadors dinou alumnes de deu centres d'educació secundària de la ciutat: l'Institut Santiago Sobrequés, el Col·legi La Salle, l'Institut Ermessenda, l'Institut Montilivi, l'Institut Vicens Vives, l'Escola Les Alzines, el FEDAC Sant Narcís, l'Escola Vedruna, el Col·legi Maristes, i el Col·legi Montessori-Palau, i els temes proposats aquest any han sigut "Les dones de Girona", per prosa, i "Valors", "País" i "Sentiments", per poesia.

L'alcaldessa de Girona ha volgut destacar la qualitat dels treballs, que ha qualificat d'"extraordinaris", alhora que ha posat en relleu que "els Jocs Florals són prestigi i literatura però també són amor per la llengua" i ha animat el professorat a seguir despertant l'interés per la literatura en l'alumnat.

La guanyadora del primer cicle de secundària obligatòria en la categoria de Flor Natural ha estat per a Ona Domènech de l'Institut Santiago Sobrequés, l'Englantina per a Cesc Ibáñez de La Salle i per a Quel Gaya de l'Institut Ermessenda i la Viola per a Ariadna Vilaplana de La Salle. El primer premi de prosa ha estat per a Núria Casademont de l'Institut Santiago Sobrequés, el segon per a Judith Fàbregas de l'Institut Ermessenda i el tercer premi de prosa per a Pau Vilarnau de l'Institut Montilivi.

A segon cicle de secundària obligatòria, la Flor Natural ha estat per a Marcel Lleixà de l'Institut Vicens Vives, l'Englantina per a Núria Girbau de Les Alzines i la Viola per a Clàudia Reyner de FEDAC Sant Narcís. El primer premi de prosa l'ha guanyat Paula Coma de La Salle, el segon ha sigut per a Arnau Gispert de l'Institut Ermessenda i el tercer per a Hafsa Banane de l'Institut Ermessenda.

A secundària postobligatòria, la Flor Natural l'ha guanyat Paula Pérez del Vedruna, l'Englantina Guillem Bou dels Maristes i la Viola Marçal Provat del Montessori-Palau. El primer premi de prosa l'ha guanyat Farners Cisterna dels Maristes, el segon Laia Batchellí dels Maristes i el tercer premi ha sigut per a Júlia Brugué de l'Institut Vicens Vives.

Els guanyadors i guanyadores dels Jocs han rebut, a més d'un llibre i una flor, com ja és habitual, una reproducció de les lletres toves de Torres Monsó, i també se n'ha entregat una als centres que tenen, com a mínim, un alumne/a guanyador/a. L'acte ha comptat amb una actuació musical a càrrec dels alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Santiago Sobrequés.