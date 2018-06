Girona ratifica la renúncia de Muradàs en un ple i ella no hi assisteix

Isabel Muradàs ja no forma part de l'Ajuntament de Girona. Un ple extraordinari convocat a primera hora ha donat compte de la seva renúncia com a tinenta d'alcalde i regidora d'Educació i Esports. Muradàs, que va decidir renunciar als càrrecs després que l'Audiència Nacional (AN) l'hagi citat com a investigada pel cas 3%, no ha assistit al ple.

La seva cadira era buida.

El d'avui ha estat un ple ràpid, on només hi han intervingut el PSC i la CUP. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha posat en entredit que s'hagi convocat una sessió d'urgència només amb aquest punt a l'ordre del dia i ha criticat que el relleu de Muradàs sigui el número 21 de la llista de CiU a les municipals del 2015, Josep Pujols.

La cupaire Laia Pèlach, per la seva banda, ha agraït que Muradàs hagi fet un pas al costat per "ètica política", però ha aprofitat també per criticar el paper que ha tingut el PDeCAT en relació al cas 3%. "Entenem que no se n'ha desmarcat mai prou", ha dit. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha respost a Paneque que Pujols entra com a regidor "perquè així ho estableix la llei" i li ha dit a Pèlach que, quan Convergència va donar pas al PDeCAT, el partit es va reformular per complet.